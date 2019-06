Christian (93): – Fire ting som gjelder for å forebygge demens

– Jeg har lovet karene her oppe at for hver dugnadsdag, får de én uke ekstra å leve. Vi har gjort en avtale med St. Peter, slik at vi kan regne med å komme gjennom perleporten, humrer Christian Rieber.

Han er en av Bergens aller rikeste menn. Tidligere toppsjef i GC Rieber-konsernet, og nå forvalter av selskapets fond som gir støtte til flerfoldige prosjekt, arrangement og idrettslag i Bergen og omegn.

Men selv om senioren har rukket å bli 93 år gammel, møter han likevel på kontoret hver morgen klokken åtte. Det vil si, hver morgen unntatt onsdag.

Da går nemlig turen til Smøråsfjellet, der Christian og kompisgjengen har ryddet skog, lagd vei, bygd gapahuker og drevet dugnadsarbeid i 20 år.

– Vi kan være litt pjuskete om morgenen, men når vi kommer hjem så er vi friske og «tidige». Det er så fint å komme sammen og ha kameratskapet, samtidig som vi gjør noe for allmennheten, sier Rieber.

– Mange som sikler etter sagen

Og nå spørs det om kameratskapet og den fysiske aktiviteten har gitt mer avkastning enn man skulle tro.

Hele gjengen er stort sett over 70 år, med unntak av en og annen «ungdom i 60-årene», som de sier. De er friske både i kropp og sinn, og 93-åringen er selv sjef for motorsagen.

Dugnadsgjengen på Smøråsfjellet fremhever kameratskapet og det sosiale som et ekstremt viktig tilskudd til pensjonisttilværelsen. Foto: Robert Reinlund / TV 2

– Vi er mange som sikler etter den, men man trenger ryddegutter her også. Jeg får lov til å bære den når han (Christian) ikke bruker den, flirer Tore Magnussen.

Men selv om stemningen er god, er helse ingen spøk. Risikoen for alvorlig sykdom øker med alderen, og nå viser en ny rapport fra Verdens helseorganisasjon (WHO) at vi kan stå overfor en demens-katastrofe i årene som kommer.

– Det er jo et spørsmål om man vil sette ordet katastrofe på det, men når vi nå vet hvor mye vi selv kan gjøre, må vi ikke nøle med å komme i gang, sier eldreforsker og professor Bettina Husebø ved Universitetet i Bergen.

Demens kan forebygges

Hun har forsket på alderdom og eldre i en årrekke, og er både forferdet og oppglødd over resultatene i den nye WHO-rapporten, som er sammenfattet av hundrevis av forskere og en rekke studier gjort over flere år i 80 land.

Den viser at på verdensbasis oppstår det et nytt demens-tilfelle hvert tredje sekund. Det utgjør 10 millioner nye pasienter hvert eneste år, og tallet stiger.

På den ene siden er Husebø bekymret for spådommen om at antall demens-tilfeller vil tredobles fra 50 til 150 millioner de neste 30 årene.