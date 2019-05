Uttalelsen kommer på en konferanse om hverdagsdemokrati, dagen etter at hun gråtkvalt fortalte om trusler og vold som sønnen hennes har blitt utsatt for.

– Sønnen min ble slengt i veggen og tatt kvelertak på for å få mor til å snu i bompengesaken. Vi har opplevd hærverk på bil og hjem. Huset vårt har blitt sprayet ned med kumøkk, sa ordføreren mandag kveld.

Klippet, som du kan se øverst i saken, spredte seg raskt i løpet av kvelden mandag.



Mange sentrale politikere, deriblant statsminister Erna Solberg (H), reagerte raskt.

– Jeg synes det er helt forferdelig. Det er ingen grunn til at vi skal utvikle en politisk kultur der folk får trusler, eller at barn opplever å stå ansvarlige for politiske vedtak eller bli banket opp, sa Solberg til TV 2.

– Hetserne er ofre

Under konferansen på Randaberg tirsdag formiddag fikk Nese spørsmål om hun er redd for å bli drept.

På direkte TV i Stavanger Aftenblad bekreftet Nese at hun er redd.

– Ja, jeg har lurt på hvor langt hvor folk er villig til å gå. Det er folk som er villig til å gå langt når de skriver. Da har de allerede krysset en grense. Samtidig tenker jeg at det ikke er mulig å drepe noen for bompenger, men jeg vet ikke. Jeg er mest bekymret for ungene.

Ordføreren mener også at dem som hetser henne, er ofre i saken.

– De har mistet alle andre måter å kommunisere på, og de ser ikke hvordan de kan prøve å påvirke samfunnet sitt, sier hun.

Har søkt dialog

Flere ganger har Nese forsøkt å gå i dialog med dem som hetser henne, sier hun. Da kommer det bare mer hets.

Hun mener mange av dem som hetser, har mistet alle lodd i livet.

– De sitter i en situasjon der de ser at alle andre er vellykkede, alle andre legger ut fine bilder fra ferier, har kolleger, får mange «likes». Så sitter de og føler at de har tapt, sier Nese.

– Så kommer «vi vellykkede» og påfører dem kostnader. Jeg har full forståelse for at det er tøft og at noen kan miste hodet.