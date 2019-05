Larvik HK opplyser i en pressemelding at klubben velger ikke å anke avgjørelsen som ble fattet av lisensnemnda i midten av mai.

– Må nesten rykke rett opp igjen

Norges håndballforbunds eliteserienemnda ville ikke godta Larviks løsning til å oppfylle kravet om positiv egenkapital ved utgangen av 2018. Det betyr at Larvik mister eliteserielisensen og degraderes til 1. divisjon fra og med neste sesong.

– Styret har diskutert grunnlaget for Elitelisensnemdas beslutning, slik dette er beskrevet i brevet fra nemda. Styret er ikke udelt enig med nemdas fremstilling eller vurderinger. Etter en samlet vurdering har styret allikevel besluttet ikke å anke, sier styreleder Marion Eriksen Wold i en pressemelding.

– Vi vil prioritere alle våre ressurser til å klargjøre klubben for sesongen vi står foran, og ruste oss best mulig for å levere godt både sportslig, organisatorisk og økonomisk, sier Eriksen Wold.

TV 2s håndballekspert, Bent Svele, er usikker på hva fremtiden bringer.

– Det er et endelig punktum for en sesong som ble helt annerledes enn de trodde, også velger de å gå ned en divisjon. Nå skal de prøve å bygge laget opp igjen, men får veldig press på seg. Jeg vet ikke hvor mange år de kan leve uten å rykke opp, sier Bent Svele.

– De må nesten rykke opp igjen på første forsøk for å beholde sponsorene og de tingene der. Det er et stort press på klubben og unge spillere som skal levere. Vi får se hvilket lag de klarer å sette sammen.

Usikker Løke-fremtid

Styreleder Wold sier at pågangen har vært stor fra «håndballentusiaster som forventer at vedtaket skal ankes» . Hun opplyser at det er foretatt grundige vurderinger av begrunnelsen til eliteserienemnda, men at man likevel har kommet frem til at man ikke ønsker å anke avgjørelsen.

– Vi håper alle som har et hjerte for klubben stoler på vår vurdering, slik at vi nå kan sette alle krefter inn til å bidra til å gjenreise Larvik Håndballklubb. Vi gleder oss til å ta fatt på dette arbeidet, sier Eriksen Wold.

Konsekvensen av at Larvik mister lisensen er at det blir et skred av spillere som forlater klubben. Det er også knyttet usikkerhet til hva fremtiden bringer for Heidi Løke, som signerte for klubben før klubben ble degradert.

– Thorir Hergeirsson synes ikke akkurat nå at det Larvik-mannskapet er godt nok for Heidi Løke. Det kan spøke for landslagsplassen hennes hvis hun fortsetter der, og hun er en av bærebjelkene de så for seg å ha med. Det blir spennende å se hva de klarer å sette sammen av lag. De har en formidabel jobb å gjøre, sier Svele.