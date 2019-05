Beskyldes for kidnapping og voldtekt – involvert i skyteepisode på åpen gate

De fire som ble pågrepet og senere løslatt etter skytingen på Birkelunden lørdag kveld, er kjenninger av politiet. Samtlige er fortsatt siktet for trusler, opplyser politiadvokat Eirik Skøyeneie til TV 2.

Tre av de siktede, en 20-åring og et brødrepar på henholdsvis 23 og 21 år, er for tiden under etterforskning for lovbrudd.

I september ble de tre siktet i en våpensak. Etter å ha blitt løslatt fra varetekt ble de anklaget for ny kriminalitet. I desember i fjor ble den samme trioen siktet for å ha lokket inn og holdt en 22 år gammel mann fanget i en leilighet i Oslo.

De ble først siktet for frihetsberøvelse. Senere har den eldste broren og 20-åringen fått sine siktelser utvidet til også å gjelde voldtekt av offeret. De satt varetektsfengslet inntil nylig.

Kan ha blitt skutt etter

Politiadvokat Susanna Wold Kristoff opplyser til TV 2 at saken som handler om voldtekt og frihetsberøvelse fortsatt er under etterforskning.

– Det gjenstår å få svar på tekniske undersøkelser og noen avhør, sier hun.

En polititeori er at bakgrunnen for kidnappingen og voldtekten var en krangel om markeder for kjøp og salg av narkotika.

Politiet åpner for at de som er siktet etter skytingen lørdag kan vise seg å være fornærmede i saken.

– Vi etterforsker bredt med flere teorier for å avklare hendelsesforløpet og involverte personer. Vi undersøker blant annet om flere personer kan ha vært involvert. En av hypotesene er at det ble løsnet skudd mot de fire, sier politiadvokat Skøyeneie.

Sjekker mulig sammenheng

Politiet undersøker om det kan være en sammenheng mellom frihetsberøvelsen og voldtekten i desember og skytingen på Birkelunden denne helgen.

Politiadvokaten vil ikke kommentere om de jobber ut fra teorien om at lørdagens hendelsen kan ha vært et hevnoppgjør.

– På generelt grunnlag kan jeg si at en etterforskning som involverer kjenninger av politiet, naturlig nok vurderes opp andre saker hvor disse er omhandlet, men det er for tidlig å slå fast om denne episoden har noen klar knytning til andre straffesaker.

Forsvareren til den yngste av de to trusselsiktede brødrene, Vidar Lind Iversen, sier at hans klient nekter straffskyld etter siktelsen om trusler, og at han anser seg som fornærmet i saken.

Forsvareren til den eldste av brødrene, Marius Dietrichson, ønsker ikke å kommentere saken overfor TV 2.

Knyttes til gjengmiljø

20-åringen, som er siktet for både voldtekt og frihetsberøvelse, forsvares av Morten Furuholmen. Han sier at også hans klient oppfatter seg som fornærmet i saken.