– Når du har mye selvtillit, kan du gjøre alt. Til og med fly

Wijnaldum forlot også Newcastle etter nedrykket til Championship i 2016, og har i løpet av sine tre sesonger på Merseyside etablert seg som en nøkkelspiller i Jürgen Klopps offensive mannskap. Men der en Magpies-eksport lyktes, ble det verre for en annen.

Hånet som «M-useless Sissoko»

De to første sesongene til Sissoko etter overgangen fra nord i England til nord i London ble nemlig alt annet enn noen suksesshistorie, og det var kun ytterst sporadisk at løpsmaskinen viste noen som helst prov på at overgangssummen Mauricio Pochettino, Daniel Levy og co hadde brukt for å hente ham til klubben kunne forsvareres.

Fra tribuneplass ble Sissoko hånet som «M-useless Sissoko» fra sine egne fans, og det så ut til at skuldrene ble høyere og høyere for hver gang han gikk på banen uten å prestere godt nok for de liljehvite.

– Det er vel en naturlig del av dagens fotball. Fotballsupportere forventer at spillerne på laget sitt skal prestere, og når du gjør det under par over tid så blir du fort hakkekylling. Gareth Bale var heller ingen publikumsfavoritt i starten, sier Bjørnar Valen.

Supporterleder: – En magisk reise

Han er supporterleder i Tottenhams norske supporterklubb Tottenhams Venner, og kan knapt tro på hva han har fått se av Moussa Sissoko denne sesongen.

– Det er helt utrolig. Det å gå fra å være en mann som ikke hadde så stor selvtillit og som slet med å få gang på spillet sitt, til mannen han er i dag, er jo en magisk reise. Pochettino sa til ham tidlig etter han kom til klubben at han kom til å bli en suksess her, og jeg tror han har vært en stor faktor i å bygge selvtilliten og gi ham sjansene han har trengt, sier Valen.

Sissoko selv trekker også frem påvirkningen fra manageren som en essensiell grunn til at han har klart å snu det som for ham personlig i de to første sesongene i Nord-London var mange tunge stunder på fotballbanen.

– Det er en stor glede og en ære å spille for ham. Han er en stor manager, og man kan se det på alt som har skjedd i klubben etter at han kom hit. For min del så føler jeg at jeg har forbedret meg mye siden han kom. Det er del av jobben han gjør, så jeg kan bare si takk til ham og hele trenerteamet hans. Under dem er jeg blitt en bedre spiller og en bedre person, så forhåpentligvis kan vi fortsette på den måten i lang tid, sier Spurs-profilen.

– Naturlig at han er elsket

Forut for sesongstart var det spekulasjoner om at franskmannens tid i Spurs var omme, men med en sommer uten noen spillere inn, ble også enkelte av de som mange hadde avskrevet værende. Flere av dem begynte også å blomstre.

Skadene utover høsten førte til mer og mer tillit for Sissoko - han ble blant annet nominert til månedens spiller i Premier League i november - og når en nå teller opp tall fra Premier League-sesongen 2018/19, er det kun Toby Alderweireld, Harry Kane og Christian Eriksen av Tottenhams utespillere som bokførte flere minutter enn mannen som nå er elsket av fansen.

– Det er vel få som ikke er glad for at han fremdeles er hos oss. Jeg kan vel ikke si at jeg så for meg at han skulle bli det han er i dag etter de første sesongene, i alle fall ikke så over natten, men vi vet at Pochettino har vanvittig gode ferdigheter når det gjelder motivasjon og utvikling av spillere. Og når du tar ti steg opp og plutselig er den bautaen på midtbanen som vi har trengt, så er det like naturlig at du like fort blir elsket, sier Tottenhams norske supporterleder.

Brukte VM-vrakingen som motivasjon

En annen vesentlig faktor som fikk Sissoko til å ta seg selv i nakken fant også sted forut for den nylig avsluttede sesongen. Forrige sommer fikk han nemlig en real vekker, da han ble vraket til den franske VM-troppen som siden skulle gå hen og vinne hele mesterskapet på russisk jord. Der og da bestemte løpsmaskinen seg for at han ikke skulle la seg knekke av det som for ham personlig var en stor nedtur.

– Jeg brukte det for å forbedre meg både som spiller og person. Jeg fikk muligheten til å spille VM i Brasil i 2014 og EM i Frankrike, så det var smertefullt ikke å være med til Russland. Men sånn er livet. Noen ganger ønsker du noe, men du kan ikke få det av ulike årsaker. Da må du være sterk i hodet og positiv, og det er det jeg har vært. Og se hvor jeg er nå, sier 29-åringen til TV 2.

Ingen kan ta ham på akkurat den uttalelsen, og selv om det ikke er målpoengene han har vært kjent for, vil alle som har fulgt med på Tottenham denne sesongen skrive under på at midtbanespillerens evindelige løp, evnen til å bryte ned en motstander og transportere ball i høy hastighet ved hjelp av et enormt steg og råsterk fysikk har vært helt vesentlig for suksessen Mauricio Pochettinos mannskap har hatt til tross for mye motgang på spillerfronten.

– Jeg er veldig glad for alt dette, og nå må vi og jeg avslutte jobben. Vi må vinne finalen på lørdag. Vi er klare og forberedt på det, så forhåpentligvis vil vi klare det på lørdag.

– Dere er en gjeng som har spilt sammen så lenge, og dere vil huskes for evig i denne klubben?

– Det er utrolig for oss alle. Dette laget har jobbet veldig hardt, også før jeg kom hit. Og de har vært nære ved å vinne ting. Jeg mener dette laget fortjener å vinne noe. Nå har vi en stor mulighet. Vi vet ikke når vi får en slik mulighet igjen, for i fotball vet man aldri. Vi må gripe den sjansen, og vi er alle motiverte og fokuserte på den kampen. Vi kan skrive historie for denne klubben. Forhåpentligvis klarer vi det, og det vil bli et fint minne, sier Sissoko.

To jevne kamper i ligaen gir Spurs-fansen håp

Tottenhams Venner-leder Valen ser på Liverpool som favoritter, men øyner gode muligheter for laget sitt. To jevne kamper mellom lagene i Premier League denne sesongen er en del av grunnen til det.

– Liverpool har hatt en utrolig sesong, og ville i de fleste tidligere sesonger blitt seriemester, men det er stor forskjell på en liga som går over 38 kamper og en finale som avgjøres med en kamp. I serien i år har de riktignok vunnet knepent 2-1 i begge kampene, men det skyldes marginer og tilfeldigheter. Finalen er åpen, og Tottenham har all mulighet til å løfte trofeet, sier han.

Liverpool-spiller Wijnaldum, som scoret sitt første mål på bortebane i Premier League noensinne mot nettopp Tottenham på Wembley i 2-1-seieren i september, omtaler lørdagens batalje som «spesiell».

– Det er fordi det er lenge siden to engelske lag kjempet om Champions League-trofeet, og så er det spesielt fordi vi allerede har møtt dem to ganger denne sesongen. Men det betyr ingenting nå. Det er en fullstendig annerledes kamp og en fullstendig annerledes situasjon, så det vil bli en vanskelig kamp. Det gjenstår å se hva som blir nøkkelen der. Vi må gi 100 prosent og se hva som skjer, sier han til TV 2.

Som Wijnaldum, er supporterleder Valen også på plass i Madrid lørdag. Han ser frem til en stor opplevelse med sitt favorittlag som han har fulgt gjennom hele deres vei tilbake mot toppen av europeisk fotball. 36-åringen fylte sågar ett år den samme dagen Spurs sist vant et europeisk trofé, da Anderlecht ble overvunnet på straffekonkurranse i den andre av to UEFA cup-finaler 23. mai 1984.

– Det er dessverre ikke noe jeg husker stort av, så det er klart at det føles helt vanvittig å tenke på at vi er i en finale i Champions League. Tottenham var jo det første engelske laget til å ta et større europeisk trofe, tilbake i 1963, og det er på høy tid at vi tar et nytt, sier supporterlederen

TV 2-ekspert: – Den største positive overraskelsen av spillerne i Premier League denne sesongen

Og skal Valen og alle andre Tottenham-supportere få sitt ønske oppfylt, er de kanskje nok en gang avhengig av den avskrevne mannen Moussa Sissoko. TV 2s fotballekspert- og kommentator Simen Stamsø-Møller setter ord på hvorfor franskmannen har vært så viktig.

– Spesielt i kamper hvor lagkameratene hans har sett slitne ut, har energien til Sissoko vært uvurderlig. Da har han løpt det meterne de andre ikke har orket. Spurs-troppen var preget av slitasje etter VM og Sissoko hadde en rolig sommer. Der tror jeg noe av årsaken til at han har skilt seg ut denne sesongen ligger, sier han.

Stamsø-Møller mener 29-åringen per dags dato er blant Mauricio Pochettinos fire-fem viktigste spillere, et scenario han så på som helt utenkelig for bare ett år siden.

– Han er den største positive overraskelsen av spillerne i Premier League denne sesongen. Tidligere har Tottenham vært jevnt over gode fra kamp til kamp, mens Sissoko var veldig ustabil. I 2018/19 har det vært omvendt.

– Hvis jeg hadde sagt til deg - for ett år siden - at Tottenham skulle spille Champions League-finale og at Moussa Sissoko var en av nøkkelspillerne, hvordan ville du reagert?

– Gå hjem, du er full. Selv du som er avholdsmann, avslutter TV 2s ekspert.

Lørdag får vi svaret på om Sissokos eventyrsesong krones på det mest utrolige vis. Se Liverpool-Tottenham på TV 2 og TV 2 Sumo fra 19.10. Kampstart 21.00!

Les også: Slik lader du opp til Champions League-finalen på TV 2