Nylig ble mannen i 40-årene dømt til seks års fengsel for drapsforsøk.

Kvinnen og mannen har vært kjærester siden sommeren 2014, slår tingretten fast. Allerede fra starten holdt mannen det skjult at han hadde mistet jobben og hadde økonomiske problemer.

De to bodde på Østlandet og har beskrevet forholdet som trygt og godt.

2,89 i promille

En kveld i oktober i fjor spilte paret yatzy. Etterpå hørte de på lydbok før de la seg til å sove.

På et tidspunkt da kvinnen hadde sovnet, stod mannen opp. Ute på terrassen fant han et halvmeter langt spett som han bestemte seg for å drepe kjæresten med.

Før han gikk inn igjen på rommet, fant mannen frem en flaske vodka.

Selv har mannen forklart at han «tok to støyter alkohol» og gikk inn igjen. Blodprøvene viser imidlertid at han hadde en promille på 2,89 da hendelsen skjedde.

Kuttet med kniv

Inne på soverommet slo mannen kjæresten sin i tinningen med det halvannen kilo tunge spettet. Dersom slagene hadde vært kraftigere, kunne de vært dødelige, slår en rettsmedisiner fast.

Kvinnen våknet heldigvis raskt og fikk avvæpnet kjæresten, som løp ned i stua.

Etter å ha vasket vekk blod fra hodet, gikk hun ut i stuen, der mannen stod med en kniv. Han truet med å ta livet av dem begge.

Da kvinnen forsøkte å ta fra ham kniven, fikk hun et kutt i underarmen.

Omsider lyktes kvinnen med å holde kjæresten nede mens hun ringte politiets nødnummer. Samtaleloggen, der mannen i bakgrunnen bekrefter at han har forsøkt å drepe henne, var et sentralt bevis i retten.

Må betale oppreisning

Tingretten mener hendelsesforløpet er bevist utover enhver rimelig tvil.

Mannen har ikke bestridt kvinnens forklaring. Han sier imidlertid at han ikke husker noe som helst fra han drakk vodka til han våknet naken på en celle i fengsel.

I tillegg til den seks år lange fengselsstraffen må mannen betale 175.000 kroner i oppreisning og 5.250 kroner i erstatning til kvinnen. Han er også ilagt et besøksforbud overfor henne for resten av livet.

Det har ikke lyktes TV 2 å få tak i mannens forsvarer tirsdag. Det er derfor ikke kjent om han vil anke dommen.