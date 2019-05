Kaja (19) ble truet med drap og voldtekt etter leserinnlegg

Kaja Yngsdal Hilleren fikk daglige anonyme hatmeldinger på nett etter at hun skrev et leserinnlegg som kom på trykk i avisen.

Hun har skrevet flere debattinnlegg både i Drammens Tidende og i Dagbladet, og hver gang ha hun blitt møtt med nedsettende kommentarer og hets.

– Jeg har blitt møtt med ganske mange stygge meldinger som både gikk direkte på mitt utseende, og trusler om voldtekt og drap, forteller Yngsdal Hilleren til TV 2.

I meldingene hun fikk i innboksen sin stod det blant annet «dumme lille pike», «hopp i havet med deg» og «du har ikke blitt voldtatt ennå ser jeg, men ikke kom til media og sukk når det skjer».

– Det gjør at man ikke får lyst til å delta i debatten igjen. Det gjør også at man blir veldig usikker og tenker om man faktisk fortjener det de sier. Man må være ganske sterk for å tenke at dette er tull og dette skal jeg ikke høre på, sier Yngsdal Hilleren.

Kampanje mot netthat

Over 30 ulike organisasjoner tar opp kampen mott netthets i tidenes første «Rusken på nett-aksjon» som starter i dag. Dette for å rydde opp i grumset i kommentarfeltene på internett.

Leder for organisasjonen «No Hate», Preben Karlsen, er pådriver for aksjonen og sier det er altfor mange av disse historiene.

– De går inn på meg og mange andre mennesker. Vi prøver i dag å mobilisere mot dette, for vi kan ikke la mennesker som engasjerer seg få hatmeldinger som gjør de utrygge og skremmer de fra å ta del i samfunnsdebatten videre, sier Karlsen til TV 2.

Ytringsfriheten er ekstremt verdifull! Ja til tilbakemeldinger, kritikk og andre synspunkter. Nei til hets, sjikane og trakassering.



Gjør Norge bedre! #ruskenpånett pic.twitter.com/r02s1ZnZj9 — Erna Solberg (@erna_solberg) May 28, 2019

Det hele startet etter at Karlsen så en artikkel i A-magasinet like før 22.juli i fjor sommer. Det var en stor sak om de overlevde etter Utøya, som 7-8 år etterpå blir utsatt for drapstrusler omtrent på daglig basis.

– Det synes jeg er så ille at vi som samfunn ikke klarer å ta vare på unge mennesker som har blitt utsatt for grov terror. Så jeg hadde lyst til å gjøre noe med dette, og spurte Facebook om hjelp.

Tre tiltak

Karlsen ble kontaktet av 120 stykker på Facebook, og 70 stykker møtte deltok på en åpen innovasjonsdugnad i fjor høst for å utvikle tiltak og løsninger for å motarbeide netthets. Disse blir presentert i dag på «Rusken på nett»-aksjonen på Youngstorget i Oslo.

– Vi har blant annet laget et netthat-filter for alle som har en blogg eller en annen form for kanal på internett. Filteret skal sørge for å snappe opp stygge ord og uttrykk som ikke er ønsket i kommentarfeltene. Vi sensurerer ikke, en gir avsender en pop-up beskjed om at innholdet vedkommende publiserer kan være hatefullt, slik at denne personen får muligheten til å tenke seg om, sier Karlsen.