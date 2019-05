Fotballryktene: – Premier League-gigantene sikler etter argentinsk juvel

Den offensive midtbanespilleren Giovani Lo Celso floppet i PSG, men har fått fart på sakene etter overgangen til Real Betis.

Det skal flere storklubber ha merket seg.

Tottenham har hatt argentineren på radaren over lengre tid. Nå kan Manchester United og Real Madrid komme til å kaste seg inn i kampen om spillerens signatur, hevder Daily Mail.

Også Manchester City følger Lo Celsos situasjon med argusøyne, skal en tro Manchester Evening News.

Premier League-mesteren er ute etter å forsterke en aldrende midtbane. Lyon-juvelen Houssem Aouar (20), som har vært koblet til Liverpool, legger i et intervju med franske Canal+ ikke skjul på at han kunne tenke seg å spille under Pep Guardiola.

Massimiliano Allegris Juventus-exit kan få dominobrikkene til å falle. Nå hevder Daily Mail at Chelsea-manager Maurizio Sarri er blitt enig med Juventus om de personlige betingelsene, og at klubbene vil forhandle om en kompensasjonssum etter onsdagens TV 2-sendte europaligafinale.

Arbeidsledige Allegri kobles på sin side til Barcelona. Ernesto Valverde er under hardt press etter flere fiaskoer den siste tiden. Ronald Koeman og Unai Emery nevnes også av Mundo Deportivo som mulige kandidater dersom Valverde skulle få sparken.

RAC 1 hevder derimot at Belgias landslagssjef, Roberto Martínez, er favoritt til å ta over på Camp Nou.

Eden Hazard er høyaktuell for en overgang til Real Madrid. I et intervju med radiokanalen Onda Cero, bekrefter Florentino Pérez at «Los Blancos» er «veldig interessert» i å hente Chelsea-stjernen, og at de har prøvd å hente ham i flere år.