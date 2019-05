Verksted brukte Elenas bil for å handle på Elkjøp

Elena Solberg (33) leverte bilen inn til EU-kontroll hos Drammen Gummiservice forrige torsdag klokken 08. Hun hadde med seg sin tre år gamle datter og ruslet rundt med barnevognen i Drammen sentrum, mens bilen ble kontrollert.

Treåringen hennes begynte å bli ganske så lei, hun ble derfor glad da hun fikk melding fra verkstedet klokken 12.21 om at bilen var klar for henting.

Merkelig

Men da hun begynte å kjøre oppdaget hun en kølapp fra Elkjøp i passasjersetet.

Elena stusset, da hun ikke hadde vært på den forretningen i det siste.

Hun syns det var merkelig. Da hun tok kølappen i nærmere øyesyn, så hun at den var datert 23. mai klokken 11.05 - altså mens hun gikk rundt og ventet på at bilen skulle bli ferdig.

– Da verken jeg eller mannen min hadde vært på Elkjøp de siste dagene, skjønte jeg at det måtte være verkstedet som hadde brukt bilen min til et ærend, sier Solberg.

BEVIS: I passasjersetet lå kølappen som viste at Elenas bil var innom Elkjøp mens den var på EU-kontroll. Foto: Privat

Hun vurderte å snu for å ta det opp med verkstedet med en gang. Men treåringen var så trøtt og lei, at hun kjørte rett hjem og skrev en mail med spørsmål om hvorfor de hadde brukt bilen hennes til å gjøre ærend.

Hun fikk ikke svar på mailen verken torsdag eller fredag. Da hun heller ikke hadde fått noe svar mandag, ringte hun dem.

Det var Drammens Tidende som omtalte saken først.

– Svaret provoserte meg

– Jeg fikk da snakke med daglig driftsleder som bekreftet at de hadde brukt bilen min til å kjøre på Elkjøp for å kjøpe noen datakabler, da bilen likevel skulle prøvekjøres. Han så ikke at dette var noe problem, da det var snakk om å gjøre to ting samtidig. Jeg spurte om dette var vanlig praksis hos dem, noe han bekreftet, sier Solberg.

33-åringen ble svært overrasket da hun fant kølappen fra Elkøp i bilen, men hun reagerer nesten enda mer over verkstedets svar.

– Svaret hans provoserte meg. Alle kan gjøre feil, men det er noe med å være ydmyk og beklage når man har brukt kunders bil til ærend for verkstedet. For meg ble det en prinsippsak, sier Solberg.

Tillitsforhold

33-åringen mener at det handler om tillitsforholdet kunden har til verksted, når de leverer bilen sin inn på service.

– Dette er ikke en kjempeviktig sak. Jeg har forståelse for at de må prøvekjøre bilen etter kontrollen. Men dersom det er vanlig for denne bedriften, og eventuelt andre verksteder, å bruke kunders biler til ærend, kan dette kanskje være en vekker og en mulighet for å se på om praksisen deres er etisk riktig, sier hun.