Det var på søndag at bildet av de tre svenske politikerne Emilie Pilthammar (M), Peter Thyrén (SD) og Niklas Joelsson (M) begynte å sirkulere i sosiale medier.

Bildet ble først lagt ut på Pilthammars Facebook-profil og spiller på gruppesex sammen med sine to mannlige kolleger Peter Thyrén og Niklas Joelsson.

Ifølge de tre politikerne var bildet ment som en kommentar til debatten om seksuell trakassering.

– Tankeløst

Posten på sosiale medier fikk kritikk fra Moderaternas ledelse i Stockholm.

– Dette er tankeløs vits, og det er ikke noe vi står bak, sier partisekretær Gunnar Strömmer til Aftonbladet.

Nå har alle de tre politikerne besluttet å trekke seg fra sine verv.

– Jeg trekker meg fra alt. Jeg forlater politikken fullstendig, sier Pilthammar til Blekinge Läns Tidning.

I en pressemelding opplyser Sverigedemokraterna i Sölvesborg at de deler Peter Thyréns valg om å gå av.

– Peters analyse om at han ikke lenger kan bekle sin rolle, deles av både meg og vår riksorganisasjon. Jeg synes det er positivt at han selv har tatt denne beslutningen, sier kommunalråd Louise Erixon, ifølge Aftonbladet.

– Tatt på senga

Partiet sier at de nå må jobbe for å bygge opp igjen folks tillit etter det mye omtalte gruppesex-bilde.

– Jeg ble fullstendig tatt på sengen da jeg så bildet. Det var ikke noe jeg hadde forventet meg, og jeg beklager virkelig. Vi vil gjøre alt vi kan for å bygge opp tilliten til folk igjen. Det er viktig for meg at vi tar ansvar for det som har skjedd, sier Erixon videre.

Moderaternas Niklas Joelsson sa under et krisemøte mandag kveld at han tar avstand fra all krenkende oppførsel og seksuell trakassering.

– Mine handlinger var uegnet, og jeg vil be om unnskyldning. Dette har rammet familien min, Moderaterna og Sölvesborg, sa han.

– Veldig sørgelig

Ifølge Emilie Pilthammar var bildet ment som en dårlig spøk.

– Jeg kan forstå at det er mange som vil stille spørsmål om det har skjedd. Men jeg orker ikke svare på spørsmålene nå. Jeg er så lei meg for hvordan dette endte, sier hun ifølge Blekinge Läns Tidning.

– Jeg trekker meg fra alle verv, og forlater politikken fullstendig. Og det kjenner veldig sørgelig, etter å jobbet med det i over 20 år. Dette har vært en viktig del av mitt liv, men nå er det over, fortsatte hun.