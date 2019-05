Enten du skal flytte båten, dra på ferie med campingvogn – eller bare kjøre hageavfall til gjenvinningsstasjonen: Vi nordmenn er mer enn gjennomsnittet opptatt av å ha hengerfeste på bilen.

Det har også elbilprodusentene oppdaget. De har blitt møtt med et unisont krav fra Norge: Vi vil ha hengefeste også på elbilene!

I starten var ikke det mulig å få, men nå har det kommet på flere biler.

Mange av de store elbilene kan trekke tilhenger, men høy vekt på bilen gjør at du kan slite med å trekke hengeren med førerkort klasse B.

Sjekke totalvekten

– Det er viktig å sjekke førerkortet før du kjører avgårde med båt eller campingvogn, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Utvalget av elbiler øker, men fortsatt er det bare et fåtall som kan trekke henger. Elbiler veier mer enn tilsvarende bensin- og dieselbiler. Årsaken er batteripakken som gjør at bilen legger på seg mange kilo.

Skal du trekke henger er det viktig å sjekke tillatt totalvekt for både bil og henger. Tillatt totalvekt er vekten til bilen med last og tilhengeren med last.

Store begrensninger

– Det er en begrensning på hvor mye tillatt totalvekt man kan kjøre med den vanlig lappen. Om du ikke har førerkort for den lasten du kjører med, er det det samme som å kjøre uten gyldig førerkort, sier Sødal, i en pressemelding.

– Husk også at bilen må tåle å trekke hengeren. Sjekk vognkortet til bilen for hvor mye last hengerfestet ditt tåler, fortsetter han.

Av elbilene som kan trekke tilhenger har noen store begrensninger på hvor mye de kan dra på.

Campingvogn betyr mange kilo bak på bilen, det passer ikke alle elbiler, selv om de har hengerfeste.

Enklere med lettere bil

Ifølge NAF kan Jaguar I-Pace og Nissan e-NV200 trekke såpass lite på hengerfestet at de ikke kan trekke tilhengere fra bensinstasjonen eller familiens båthenger eller campingvogn.

I tillegg er det fort gjort at båt eller campingvogn må stå igjen hjemme med elbiler som Tesla Model X og Audi e-tron, fordi totalvekten blir før høy.

– Skal du trekke tungt er det nesten en skjebnens ironi at det er enklere med en lettere bil som gjør at du har mer til overs til båthengeren, sier Nils Sødal.

Reglene for tilhenger og vektgrensene er kompliserte. Mange kjører nok med tyngre last enn det de har lov til både med el-, bensin- og dieselbil.

– Hvor ofte bruker vi det?

– For de som er ferske elbilister er det viktig å huske at bilen de har kjøpt er tyngre enn de er vant til. Da er det mulig man må få tatt en ny førerkortklasse på førerkortet sitt for å kjøre lovlig med henger, rådgir Sødal.

Nordmenn elsker hengerfeste, selv om de ikke nødvendigvis bruker det så ofte. NAF har spurt et utvalg medlemmer om hva som kreves for at de skal velge elbil, og over halvparten forlanger hengerfeste. Dette er faktisk det viktigste kravet til en elbil for mange, nest etter tilstrekkelig rekkevidde.

