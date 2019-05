Natt til tirsdag gjestet Real Madrid-presidenten radiokanalen Onda Cero for å delta i programmet El Transistor.

Der snakker Florentino Pérez om Martin Ødegaard, og går langt i antyde at drammenseren har en fremtid på Santiago Bernabeu.

– Martin Ødegaard kom hit som 16-åring. Nå er han 20, og har vært blant de to-tre beste spillerne i Nederland. Om et par år vil han være blant de beste spillerne til Real Madrid, sier Pérez.

Ødegaard har imponert stort på utlån til Vitesse denne sesongen, særlig siste del av sesongen. Han ble belønnet med en plass på årets lag i Æresdivisjonen.

Før helgen meldte den spanske avisen Marca at det er høyaktuelt å sende 20-åringen på et nytt utlån, men denne gangen til en bedre liga. Bayer Leverkusen ble nevnt som en potensiell destinasjon.

Ødegaard ønsker stabilitet

Et annet alternativ kan være å bli solgt med tilbakekjøpsklausul. Selv har playmakeren uttalt at han ønsker en mer permanent løsning enn enda et sesonglangt utlån.

– Det er også mulig med et utlån over flere år. Å bli lånt ut ett år til har jeg sagt ikke er så gunstig. Det har jeg hatt i både Heerenveen og her, men stabilitet er nok bra. Jeg vet ikke hva det blir, men mer stabilitet er nok lurt, konstaterte Ødegaard overfor TV 2 for en uke siden.

20-åringen er også åpen for å selges med tilbakekjøpsklausul.

– Madrid har gjort det med mange spillere, så det kan absolutt være en løsning for meg også, sa han.

Ramos fikk tilbud fra Kina

I radiointervjuet med Onda Cero snakket også Pérez om Sergio Ramos' fremtid i Real Madrid. Forrige uke ble det ryktet om en konflikt mellom kapteinen og presidenten, noe Pérez blankt avviser.

– Representantene hans fortalte meg at det var kommet et veldig godt tilbud fra en kinesisk klubb, men at de ikke kunne betale en overgangssum fordi det er noen regler som gjør at de ikke kan betale dobbelt for overganger, forteller Real Madrid-presidenten, ifølge Marca.

– Hva annet kan jeg si til ham enn at det er umulig for Real Madrid å la kapteinen gå gratis? Det ville vært et farlig signal, fortsetter Pérez, og hevder at det fortsatt var god stemning.