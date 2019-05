De innsatte skal ha blitt funnet kvalt til døde, melder nyhetsbyrået Reuters.

De ble funnet dagen etter at 15 personer ble drept i sammenstøt mellom innsatte i et annet fengsel i samme delstat. Sammenstøtet skjedde under besøkstiden i et fengsel som ligger rundt 30 kilometer fra Manuas, delstatshovedstaden i Amazonas.

(©NTB)