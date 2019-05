Den siste uken har totalt 11 personer måttet bøte med livet i forsøket på å nå toppen av Mount Everest.

41 grupper med til sammen 378 klatrere fra hele verden har fått tillatelse til å bestige verdens høyeste fjell under årets klatresesong i april og mai. Dette har resultert i enorme køer på vei opp mot toppen, der klatrerne risikerer å fryse i hjel eller å få høydesyke.

I tillegg har værforholdene begrenset tidsrommet man kan nå toppen på, noe som har bidratt ytterligere til å gjøre køene større.

Sjokkbilde

Den kanadiske filmskaperen Elia Saikaly nådde toppen for tredje gang denne måneden, men etter det han opplevde denne gangen, sverger han på at han aldri skal tilbake.

Mandag publiserte han et rystende som bilde som, hvis man ser nøye etter, viser akkurat hvor nådeløst og kynisk det er for klatrerne som har ambisjoner om å nå toppen.

Under klatrerkøen kan man nemlig skimte kroppen til en klatrer som ikke overlevde forsøket på å nå toppen.

– Morgenlyset viste veien til toppen av Mount Everest, men samtidig også et menneske som hadde mistet livet. Her var vi, i jakten på en drøm, og under føttene våre lå en livløs sjel. Er det dette Everest har blitt?, skriver han i innlegget.

Skal aldri tilbake

I et intervju med The Telegraph forteller han om den tøffe og nådeløse turen han og gruppen hans måtte gjennom mot toppen.

– Kun 20 minutter etter at vi dro avgårde, så vi to sherpaer som hadde brakt ned en omkommet klatrer, og etter 45 minutter så vi en indisk klatrer som ble brakt ned mens han skrek og ropte og var desillusjonert. Tydelige tegn på akutt høydesyke, sier han.

Og kun tre timer senere kom de over den omkomne klatreren på bildet.

– Det var utrolig bisarrt. Hver eneste klatrer på vei mot toppen måtte gå over denne personen. Det var utrolig trist, sier han.

Han forteller at mange ble traumatisert av opplevelsen.

– Du klatrer et berømt, ikonisk hinder, og rett under deg ligger kroppen til en klatrer livløs. Du vet ikke hva du skal gjøre eller føle, men du vet at du må fortsette, hvis ikke kan du bli det neste offeret, sier Saikaly.

Mount Everest er 8848 meter høyt. Hvert åndedrag på dette høydenivået inneholder kun en tredjedel oksygen i forhold til på havnivå.

Menneskekroppen svekkes også raskt i denne høyden, noe som betyr at de fleste bare kan være et minutt på toppen uten ekstra oksygentilførsel før det blir uutholdelig.

Mer enn 200 fjellklatrere har omkommet på fjellet siden 1992, da det første dødsfallet på Everest ble rapportert om. Majoriteten av de døde er trolig begravet under isbreer eller snø, ifølge CNN.