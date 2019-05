– Vi har vært «pisse heldige»

Se Champions League-finalen Tottenham-Liverpool på TV 2 og TV 2 Sumo lørdag fra 19.10!

En avslappet dansk 27-åring møter TV 2 i London mandag. Blant de største stjernene som skal få muligheten til å skinne i den TV 2-sendte Champions League finalen lørdag er nemlig Christian Eriksen.

Men for Tottenham-laget som møter Liverpool i Madrid lørdag kveld har sesongen langt ifra vært noen triumfferd.

Formsvikt og skader på nøkkelspillere gjorde at de spilte seg ut av tittelkampen i Premier League og til slutt ble nummer fire i ligaen. I Champions League gikk de videre med et nødskrik i både kvart- og semifinalen.

REDDET SPURS: Christian Eriksen ble matchvinner i sluttminuttene hjemme mot Inter i november. Det er kun ett av mange utrolige Spurs-øyeblikk i Champions League denne sesongen. Foto: Matt Dunham

– Det er litt rart å være i finalen. Det har vært noen spennende kamper. Vi er heldige som er her nå. Vi kunne vært uheldige og røket ut i mange av kampene vi gikk videre i, så det har selvfølgelig vært en sesong der det har skjedd mange ting, men man kan ikke kontrollere alt. I mange av Champions League-kampene har vi, for å være helt ærlig, vært «pisse heldige» (kjempeheldige) som har gått videre, sier Eriksen, som er den første skandinaven i en mesterligafinale siden 2007.

Har oppskriften for hvordan de skal takle Liverpool-stilen

Lørdag venter et Liverpool-lag som har slått Eriksen og lagkameratene to ganger allerede denne sesongen. Men dansken er obs på det som kommer, og har troen på suksess.

– Det handler om å flytte ballen riktig, komme ut av de situasjonene vi kommer i, og skape overtall. I de kampene vi har møtt dem denne sesongen har vi hatt sjanser mot dem, og de har også hatt sjanser mot oss. Det handler om å ta de riktige sjansene og score mål. Da vinner vi også kampen, sier Eriksen.

Dansken avslører at målsettingen for klubben helt siden Pochettino kom til klubben har vært å komme med i selve turneringen de nå skal spille finale i, og nå har de vært der i tre sesonger på rad (nettopp kvalifisert seg for sin fjerde).

– Vi har forbedret oss hver sesong, og nå står vi i finalen i Champions League. Det er så stort som det overhodet kan bli.

– Og så er dere ikke bare en gruppe spillere, men venner i tillegg?

– Det er sikkert. Vi har gått oppå hverandre over lang tid, gjennom mange år. Det har ikke vært så store utskiftninger, så man ser de samme menneskene over lang tid. Da får man et visst forhold til medspillere. Det gjør det hele litt ekstra, forklarer Spurs-stjernen.