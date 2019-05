Norge U20 – New Zealand U20 0-2:

Norge tapte sin første kamp i U20-VM 1-3 mot Uruguay, og skulle slå tilbake i mandagens kamp mot New Zealand.

Men et drømmetreff av Gianni Stensness og et klønete selvmål av John Kitolano sørget for at New Zealand vant 2-0. Dermed skal mye til om Norge skal klare å ta seg videre i VM.

New Zealand tok sin andre strake seier og står med 7-0 i målforskjell. Norge har to tap og 1-5 i målforskjell.

De to beste lagene i hver av de seks gruppene og de fire beste treerne går videre til utslagsrundene. Uruguay og New Zealand har begge to seirer og er kvalifisert for cupspillet allerede før den siste runden med gruppekamper.

Det norske laget avslutter gruppespillet mot Honduras torsdag og må håpe at seier kan være godt nok til å sikre avansement.

Tett og jevnt før pause

Ingen av lagene klarte å skape de helt store sjansene i første omgang. Spillemessig var det jevnt, men med et lite overtak til New Zealand i perioder av omgangen.

Mot slutten av omgangen ble Erling Braut Haaland spilt alene gjennom, men angriperen valgte å sentre ballen fremfor å avslutte selv, og New Zealand fikk avverget. Den første omgangen endte 0-0.

– Jeg følte vi fikk god start på kampen, men så bølget det frem og tilbake. Rett før pause fikk vi en gigantsjanse til å ta ledelsen, oppsummerte landslagstrener Pål Arne «Paco» Johansen til NRK i pausen.

Gianni Stensness fikk drømmetreff

Etter pause overtok Norge mer og mer av spillet og dominerte i perioder omgangen. Spesielt var Braut Haaland en konstant trussel for New Zealand-forsvaret, og følte seg snytt for straffespark i det 59. minutt.

20 minutter før slutt – og noe mot spillets gang – fikk Gianni Stensness drømmetreff for New Zealand. Fra omlag 25 meter dundret han ballen i lengste hjørnet.

Norges keeper Julian Faye Lund var sjanseløs. I forkant burde nok de norske spillerne gjort mer for å hindre Gianni Stensness i å skyte.

Vondt skulle imidlertid bli verre for Norge. For i det 83. minutt røk trolig håpet om avansement i VM da John Kitolano ikke maktet å klarere et innlegg, og satte ballen i eget mål.

Dermed tapte Norge 0-2 og ligger tynt an med tanke på avansement i VM.

Slik startet Norge mot New Zealand: Julian Faye Lund – Christian Borchgrevink, Ulrik Fredriksen, Leo Skiri Østigård, John Kitolano – Hugo Vetlesen, Tobias Børkeeiet, Tobias Svendsen – Tobias Christensen, Eman Markovic – Erling Braut Haaland.