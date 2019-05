Det melder NRK. Dermed føyer de seg inn i rekken av bomprosjekter som har blitt stanset i Norge den siste tiden.

Avstemningen fant sted under et ekstraordinært kommunestyremøte mandag kveld. Av de 31 stemmene som ble avlagt, stemte 21 for å stanse bomprosjektet.

Kommunen har planer om å bygge en by til 15.000 mennesker i Orstad/Kverneland-området, og bomprosjektet skulle bidra til finansieringen av dette prosjektet. Bomringen skulle også omfatte nabokommunen Time.

Men en uenighet mellom de to kommunene om plassering av bommene har ført til at det som for kun to uker siden var et 16-15-flertall for bomringen, nå ble klart nedstemt.

– Sønnen min ble slengt i veggen

Ordfører i Klepp, Ane Mari Braut Nese (H), stemte for å gjennomføre bomprosjektet, men til ingen nytte. På talerstolen under møtet fortalte hun om hvor mye hun og familien har blitt utsatt for på grunn av bomprosjektet.

– Sønnen min ble slengt i veggen og tatt kvelertak på for å få mor til å snu i bompengesaken. Vi har opplevd hærverk på bil og hjem. Huset vårt har blitt sprayet ned med kumøkk, fortalte hun gråtkvalt under sitt innlegg fra talerstolen.

Hun forteller at hun har fått mange henvendelser fra folk som støtter bomringen, men som ikke tør å stå fram med det.

– Det er klart at spør du folk om hva de synes om bompenger, er det ingen som liker det. Men vi vil hente pengene hjem, og bygge prosjekter her, sier Braut Nese.

Nei-bølge i bom-Norge

Bompenger har rystet norsk politikk i startfasen av valgkampen. Bystyret i Arendal sa torsdag nei til en bompenge-finansiert samferdselspakke i sørlandskommunene Arendal, Grimstad, Froland og Tvedestrand.

Onsdag stemte Nedre Eiker ned Buskerudbypakke 2, og ble den første kommunen som skrotet en fremforhandlet bypakke.

Samferdselsminister Jon Georg Dale bekreftet overfor TV 2 i forrige uke at hvis en kommune bryter avtalen, vil det bety hele prosjektet avlyses. Han mener grensen for bompenger er nådd.

– I de største byområdet har vi nådd taket for hvor mye bompenger vi kan ta inn. Da bør en heller redusere kostnadene for å kutte i bompenger, for det er ikke lokal aksept i befolkningen for bompengenivået vi ser kommer i rødgrønne Oslo og Bergen, sa Dale.