Fotballjentene jubler for høyere VM-bonuser

25 prosent av VM-inntektene

Da VM-billetten til 2015 ble sikret, utbetalte NFF en bonus på 1,4 millioner kroner umiddelbart. Åttedelsfinale i selve mesterskapet sørget for ytterligere 400 000 kroner.

– Tidligere forhandlet vi fram en bonus for å gå til mesterskap, hvor mye de skulle få for seier, uavgjort og så videre. Nå er alt slått sammen, slik at jentene får 25 prosent av våre inntekter fra FIFA i mesterskap, forklarer Tom Fodstad i NFFs kommersielle avdeling.

Med de lave FIFA-utbetalingene i 2015 lønte det seg ikke for fotballjentene med en slik avtale den gang.

Nå er grunnlønna i NFF betydelig hevet, og selv om kvalifiseringsbonusen er borte, er inntjeningspotensialet med en god VM-prestasjon langt høyere enn før.

Og altså nærmere 200 000 om de når målsettingen sin om VM-medalje.

– Hvis dere greier målsettingen og tar en tredjeplass, hvor mye penger er det for dere?

– Det er veldig mye penger for de aller fleste. En halv årslønn for mange. Mange av jentene i troppen studerer, og noen har jobb ved siden av. En slik utbetaling vil gjøre at vi kan trene enda bedre og bli mer profesjonelle. Det er viktig for at vi skal henge med i internasjonal fotball, sier keeper Ingrid Hjelmseth.