– Norge gir indirekte penger til terrorister

I Stortinget har utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide lovet at norske bistandsmidler ikke går til fengslede palestinere.

– Den palestinske støtteordningen for palestinske fanger i israelske fengsler er ikke finansiert med norske bistandsmidler. Dette har Norge fått gjentatte forsikringer om fra de palestinske selvstyremyndighetene, sa Søreide.

– Fra norsk side har vi samtidig formidlet tydelig til de palestinske selvstyremyndighetene at ordningen er uakseptabel, la hun til.

Tybring-Gjedde: Useriøst

Arbeiderpartiet mener det Frp tar til orde for, er å kutte støtten til palestinere generelt.

– Norge har etter Oslo-avtalen gitt mye penger for å støtte en palestinsk stat. Det viktigste dersom vi skal få fred i Midtøsten er at vi får på plass en tostatløsning og at palestinerne får en egen stat. Pengene Norge gir, går til sykepleiere, lærere og til politi for å bygge opp en selvstendig stat, og det er det Frp setter i spill, sier Aukrust.

Tybring-Gjedde sier det er «useriøst» å tro på en garanti for at bistandspengene ikke går til å lønne fengslede palestinere.

– Men poenget er at her at vi har to lommer, og vi har penger i begge lommene, og vi vet ikke hva som går til hva. Vi vet at de som sitter i fengsel blir lønnet av noen bistandspenger. Da kan du si at vi har garanti for at de norske ikke går til lønninger, men det er helt useriøst. Nederland har sagt de vil kutte all bistand, fordi de vet bistandpenger går til å lønne terrorister i israelske fengsler, og det bør vi også gjøre.

Frp-statsråden mener støtten bør stanses helt til fondet legges ned.

– Det Christian Tybring-Gjedde tar til orde for, er å kutte pengene til sykehus, skoler og politiet, og til å bygge opp en selvstendig stat. Tror du det blir mer eller mindre vold og ekstremisme, dersom du har færre lærere og politifolk. Åpenbart blir det en dårligere sikkerhetssituasjon for palestinerne, sier Aukrust.

Spørsmål til utenriksministeren

I Stortinget har Amundsen spurt Høyres utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) om ikke Norge bør redusere bistanden, og sier dette ville være et kraftig signal.

«Norge har fått gjentatte forsikringer fra PA om at disse midlene ikke havner i «martyrfondet». Imidlertid tillater generøs støtte utenfra til eksempelvis utdanningssektoren, at PA selv kan prioritere å kanalisere store summer til martyrfondet.» skriver Amundsen.

Utenriksministeren svar er ikke klart.

Da KrF forhandlet om en plass i regjeringen i januar, ble de fire borgerlige partiene enige om et eget punkt om fangelønn i den politiske plattformen: «(...) aktivt motarbeide økonomiske bidrag til terrorisme, inkludert fangelønn.»