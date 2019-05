Det opplyser pressevakt Marianne Henriksen i Bane NOR overfor TV 2. Årsaken er at en strømledning har falt ned på stedet.

– Bane NORs eksperter er på vei for å sikre at toget er sikret og for å jorde togsettet, sier Henriksen.

Det er bestilt fem busser som skal frakte passasjerene videre fra stedet. Toget står fast i nærheten av Ole Deviks vei.

Togtrafikken på strekningen mellom Bryn og Lillestrøm er stengt som følge av hendelsen.

