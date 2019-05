Dermed er de 140 ansatte som ble tatt ut streik tilbake i jobb fra og med tirsdag morgen, opplyser Akademikerne i en pressemelding mandag ettermiddag.

Det brøt ut streik natt til fredag da Akademikerne brøt forhandlingene med Oslo kommune. De fikk ikke gjennomslag for sine lønnskrav og kravet om mer av lønnsmidlene til lokal fordeling.

Men etter kun to dager har Akademikerne nå valgt å avslutte streiken, og blitt enige om å signere tariffavtalen.

– Streiken har vært kort og målrettet. Vi ønsket å si tydelig fra til Oslo kommunes ledelse om at vi har fått nok av dagens sentralstyrte system. Samtidig har det vært viktig for oss å ikke ramme en uskyldig tredjepart, nemlig Oslos innbyggere. Derfor har vi valgt en kortvarig konflikt i år, sier forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune, Erik Graff, i pressemeldingen.

Samtidig opplyser de at det neste år er hovedoppgjør, og at de da sikter på å få gjennomført en overgang fra «dagens sentrale system der noen få personer bestemmer lønnen til nesten 50 000 ansatte i kommunen, til lokale, kollektive forhandlinger på den enkelte arbeidsplas».

– Medlemmene våre har gitt full tilslutning til streiken, og engasjementet har vært stort. Nå begynner vi å se frem mot neste års oppgjør, og vi kommer ikke til å gi oss. Akademikernes medlemmer i Oslo kommune har en klar forventning om at arbeidsgiver imøtekommer oss på kravet om lokale, kollektive forhandlinger, sier Graff.