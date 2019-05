Tiltale:

Banket opp vitne: «Hvorfor har du vitnet mot meg?»

BINGOANGREP: En mann fikk deler av fingeren kappet av da han beskyttet seg mot hodet ved et machete-hugg inne på Ensjø bingo i Oslo. Foto: Politiet

To menn som er dømt for et mye omtalt machete-angrep på Ensjø, er nå tiltalt for å ha brukket nesa på et sentralt vitne i saken.