Nå har Jernbanetilsynet bestemt at Bane Nor skal betale tilbake ulovlig innkrevde avgifter i 2017, 2018 og 2019. Videre skal innkrevingen av samme avgift for resten av 2019 stanses.

Ifølge Flytoget dreier det seg om rundt 145 millioner kroner for de tre årene.

– Fornøyd

– Vi er veldig fornøyd med vedtaket, sier Flytogets administrerende direktør, Philipp Engedal, til TV 2.

Bakgrunnen for tvisten er en ny lov som kom i 2017. Flytoget og Bane Nor tolket loven ulikt, og Flytoget klaget inn saken for Jernbanetilsynet.

Nå har Jernbanetilsynet sagt sitt, og de gir Flytoget rett i at Bane Nor ikke hadde hjemmel til å kreve inn avgiftene.

Philipp Engedal sier jussen ikke tidligere er prøvd og at det er viktig for Flytoget å få en prinsippavgjørelse i saken.

– Vi er en avtalepart der vi og Bane Nor ikke ble enige om tolkningen av avtalen, og det er viktig for vårt forhold til Bane Nor at vi nå har fått avklart dette, sier Engedal.

– Tar saken til etterretning

Bane Nor har følgende kommentar etter vedtaket fra Jernbanetilsynet:

– Vi tar saken til etterretning, selv om vi tidligere har uttrykt at vi er uenig i Flytogets tolkning av denne saken, sier konserndirektør i Bane Nor, Bjørn Kristiansen, til TV 2.