Helleland om Støre-regjering: – Hadde vært flere milliarder mer i bompenger

– Nei, men det er 3700 millioner kroner, da. Det er penger det også. Hvis du i tillegg ikke hadde gjort noe for å bryte veivesenet monopol på å bygge veier, ved å etablere Nye Veier, så hadde kostnadene vært enda høyere.

Han sier Høyre er åpne for nye teknologiske løsninger, som kan erstatte dagens bompengesystem.

– Arbeiderpartiet må gjerne mene at vi skal innføre veiprising, og vi har sagt vi er åpne for nye teknologiske løsninger for å kreve inn betaling. Men du må jobbe for å få kostnadene ned. Det har vi gjort gjennom Nye Veier og redusere bompengeandelen. I tillegg skal vi utrede et skattefradrag hvis man passerer et tak, og det skal gi mer lik belastning.

– Så først etter 2019 er dere åpne for veiprising?

– Vi fire regjeringspartiene endte med å si at vi vil erstatte dagens bompengeordning med nye teknologiske løsninger, vi bruker ikke ordet veiprising.

– Er bompengekrisen deres ansvar? Har dere bygd for mye vei, slik at bompengebelastningen er blitt for høy?

– Det kan du si. Hadde vi tatt det mer med ro, kunne belastningen vært mindre. Samtidig er det mange som har demonstrert foran Stortinget for å få en ny vei, og mange er blitt bønnhørt de siste årene. Alle betaler ikke for alle bommene. Jeg tror folk reagerer mest på bompengepakker i byene der de ikke ser hva alt går til. Der bilistene føler de må betale alle tiltakene, mens andre slipper unna. Derfor ser du fremveksten av bompenge-partiene. Det er ikke fordi du bygger en vei fra sør til nord. Det er mer de pakkene som er udefinerbare, som er viktige fordi det er miljøspørsmål, men jeg tror folk forventer å se mer av det de betaler for, sier Helleland.

– Folk betaler i kroner, ikke i andeler

Sverre Myrli, Arbeiderpartiets samferdselspolitiske talperson, mener Høyre må slutte å legge skylden på Arbeiderpartiet.

Han har fått oversendt Høyres regnestykke.

– Etter seks år må nå Høyre ta ansvar for styringen av landet, ikke skylde på Arbeiderpartiet, sier han til TV 2.

BER HELLELAND TA ANSVAR: Sverre Myrli (Ap). Foto: Ruud, Vidar

Han sier det er riktig at bompengeandelen i prosjektet har gått ned, men at folk betaler i kroner.

– Helleland prater om bompengeandel. Det er riktig at andelen bompenger har gått noe ned, men antallet bompengeprosjekter har gått kraftig opp. Altså betales det inn stadig mer i bompenger – og folk betaler i kroner, ikke i andeler.

Myrli mener det er Høyre og Frp som er de nye bompengepartiene.

– Bare i 2019 skal det kreves inn 13 milliarder kroner i bompenger, og det fortsetter å øke ettersom regjeringen til stadighet legger fram nye bompengesaker til behandling. Den siste kom nå på fredag og gjelder E6 Moelv-Øyer. Dette blir den tredje bompengesaken som nå er til behandling i Stortinget, og bare i disse tre sakene skal det betales over 15 milliarder kroner i bompenger, sier samferdselspolitikeren, som vil over på veiprising.

Arbeiderpartiet mener veiprising vil gi en mer rettferdig fordeling av kostnadene.

– Arbeiderpartiet er ikke motstandere av brukerbetaling på vei, men vil bort fra dagens gammeldagse bomstasjoner og over på et system med vegprising.