– Jeg gir meg ikke på Tour de France-målet. Jeg skal tilbake en dag

Se etappe 3 av Tour of Norway på TV 2 og Sumo fra 15:30 på tirsdag

På de to første etappene ble det samlet spurt - noe det fort kan bli på tre av de fire siste etappene også.

Det passer en Holst Enger med full støtte fra sitt Israel Cycling Academy-lag perfekt.

– Jeg er veldig god på andreplassene, da! Der eg jeg en mester. Men jeg sikter selvsagt mot seier. Det er mange gode lag her, så det blir vanskelig, men det er det jeg sikter mot: å få vridd den j***** andreplassen om til en førsteplass.

– Jeg har hatt maks uflaks i år

Det har imidlertid ikke blitt stang inn på de første etappene.

Holst Enger har stort sett jobbet for Tom Van Aesbrock, og nordmannen står notert med en 29. plass og en 14. plass på de to første etappene.

Så langt i år er en 7.plass fra en etappe i Volta a la Communitat Valenciana det beste han har å vise til - og vi må helt tilbake til etappe 6 av Tour of Croatia i 2016 for å finne siste seier.

For en som tilsynelatende hadde en lysende karriere foran seg etter en iøynefallende Tour de France-debut i 2016, hvor han blant annet tok en tredjeplass bak Peter Sagan og Alexander Kristoff, er det resultater som må beskrives som skuffende.

– Jeg har jo ikke kjørt så bra i år og vært veldig uheldig med sykdom, som har kommet på et veldig dårlige tidspunkt hver gang. Jeg skulle egentlig sykle et etapperitt i Frankrike, men da ble jeg litt syk i forkant. Så det mistet jeg. Så skulle jeg sykle Tour of Croatia i stedet, men så ble det avlyst. Så trente jeg som bare det og forsøkte å finne formen. Etter et etapperitt i Spania begynte jeg å merke at ting fungerte. Så dro jeg til California og så for meg at jeg skulle gjøre det bra, men jeg ble syk der også. «Jet lag» og klimaanlegget «tok meg» der. Det har vært stang ut hele tiden. Men jeg har forsøkt å være tålmodig, holde hodet kaldt og holde fokus på det jeg skal gjøre. Så Tour of Norway blir veldig viktig nå, sier han.

Etappe tre går i mål i sentrum av Kristiansand og avsluttes på Hønefoss på søndag.

– Jeg har hatt maks uflaks i år. Men jeg har samtidig fått trent utrolig bra i år. Så jeg er ikke redd for at resultatene ikke skal komme. Jeg må bare være tålmodig. Nå har jeg nettopp blitt frisk igjen. Det føltes bra i Hammer Series, så jeg føler meg klar for å få noen resultater i Tour of Norway.

– Det er helt klart drømmen

Spørsmålene om hva som gikk galt for Holst Enger etter sommeren 2016 har vært mange.