Pochettino holdt pressekonferanse i London mandag før lørdagens TV 2-sendte finale i Mesterligaen.

Det alle Tottenham-fans vil vite, er om målmaskinen Harry Kane blir spilleklar eller ikke etter sin ankelskade.

– Vi ser positivt på Harry Kanes situasjon, sa Pochettino på pressekonferansen.

Manageren fortalte at Kane fredag og lørdag var involvert i trening med resten av troppen.

– Nå har vi en uke å se hvordan det utvikler seg. Lørdag evaluerer vi. Det er viktig at han føler seg bra. Jeg kan ikke si nå om han blir 100 prosent klar, om han kan spille fra start, er på benken eller ikke er med i kamptroppen. Men vi er positive, sa Pochettino.

Se pressekonferansen i opptak på TV 2 Sumo

Han la også til at forsvarerne Jan Vertonghen og Davinson Sánchez, samt midtbanespiller Harry Winks, også er i god bedring etter skader.

Argentineren påpekte også at selv om han mener Kane er blant verdens tre beste spisser, er fotball et kollektiv, og at Totenham tok seg til finalen uten Kane.

Italiensk presse spurte om mulighetene for å se Pochettino som sjef for et italiensk lag, siden Juventus er på trenerjakt.

– Frem til finalen er det Tottenham som gjelder, jeg er ikke viktig. Nå er jeg 200 prosent dedikert til Tottenham. Det er synd at vi må snakke om dette nå, sa han.