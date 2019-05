Det melder NRK.

Rettssaken etter drapet på 13 år gamle Sunniva Ødegård fortsatte mandag. Like før den drepte jentas mor skulle i vitneboksen måtte imidlertid rettssaken stanses.

Årsaken var at den tiltalte 18-åringen utagerte på bakrommet.

– Vi forstår at det er en påkjenning for tiltalte å være i retten. Vi vet fra før at han er syk, men det er overraskende at det er i dag han utagerer, sier statsadvokat Nina Grande til kanalen.

Ifølge NRK skal 18-åringen ha kastet en stol og et askebeger i veggen, og han ble derfor lagt i bakken av politiet.

Den tiltalte 18-åringen er tiltalt for å ha slått ihjel Sunniva Ødegård med en hammer i fjor sommer, før han misbrukte henne seksuelt og forsøkte å tenne på henne.

Tiltalte har erkjent de faktiske forholdene, men erkjenner ikke straffskyld fordi han mener han var psykotisk på gjerningstidspunktet.

