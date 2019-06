Må kjøre gjennom bomringen to (!) ganger for å parkere i garasjen

«Slik funksjonalitet vet vi at allerede eksisterer, da man etter én passering kan passere flere bomstasjoner innenfor én time, uten ytterligere belastning, så det er kun snakk om en konfigurering av systemet», forklarer Malvarazic på nettstedet minsak.no. Her samler han underskrifter for å få saken behandlet politisk.

– Dette rammer ikke bare beboerne, men alle besøkende og kunder som besøker bedriftene her. Her har politikerne en gyllen anledning til å bevise at de ikke er opptatt av å sope inn mest mulig penger. Dersom vår foreslåtte løsning ikke vedtas, viser det at dette handler verken om miljø eller trafikksikkerhet, sier Malavrazic.

Billigere med bombrikke

Sekretariatsleder Terje Rognlien i Oslopakke 3 har stor forståelse for at beboerne opplever det som urettferdig at de blir tvunget til å passere bomringen uten at de egentlig har behov for det.

Samtidig påpeker han at de slipper billigere unna når den nye ordningen trer i kraft lørdag.

– Det er to grunner til det: for det første halveres taksten hver vei når det innføres toveis innkreving. For det andre økes rabatten med Autopass-avtale fra 10 til 20 prosent 1. juni, sier Rognlien.

Regnestykket blir som følger: Å passere bommen i dag inn mot byen koster 60 kroner med dieselbil i rushtiden. Med Autopass-rabatt på 10 prosent ender man opp på 54 kroner.

Fra og med 1. juni koster en passering med dieselbil 31 kroner hver vei i rushtiden. Kjører du inn og ut av byen, blir prisen 62 kroner minus 20 prosent Autopass-rabatt, altså 49,60 kroner.

Men om du passerer to ganger i løpet av en time, slipper du unna med å betale én gang. Prisen for å svinge ut av ringen og så inn igjen blir altså 24,80 med rabatt, kontra 54 kroner i dag.

Anbefaler avtale

Regnestykkene forutsetter at man har bombrikke og Autopass-avtale. Terje Rognliens klare oppfordring er å skaffe seg bombrikke om man ikke allerede har det.

– Om du får feriegjester med bil, så be dem også om å skaffe seg Autopass-avtale. Å kjøre gjennom fire-fem bommer uten avtale kan bli en kostbar kjøretur, sier Rognlien.

– Beboerne i Sørkedalsveien mener problemet kunne vært løst om bommen ble flyttet til den andre siden av rundkjøringen. Har dette vært vurdert?

– Ja, det har vi vurdert siden 2007. Men om vi flytter bommen dit, flytter vi bare problemet. Det er andre som vil få den samme belastningen.

Rognlien sier det også har vært vurdert å åpne midtrabatten for å unngå den unødvendige bompasseringen, men det ønsker man ikke å gjøre av hensyn til trafikksikkerheten.

– Kan det være aktuelt å slette «dobbeltpasseringer», slik beboerne foreslår?

– Det er veldig streng praksis rundt dette i Vegdirektoratet, som administrerer regelverket.

– Føler ingen glede

– Forstår du at det oppleves urettferdig at man må betale bompenger når man bor innenfor bomringen og skal ta en kjøretur innenfor bomringen?

– Det har jeg stor forståelse for. Samtidig håper jeg beboerne har forståelse for at det er vanskelig å finne perfekte bomplasseringer. Vi har gjort så godt vi kunne, og så er det dessverre noen som kan oppleve det som urettferdig.

Mirko Malavrazic synes ikke han og naboene har noen grunn til å være glad for at bom-belastningen blir lavere for de som har bombrikke og Autopass-avtale.

– Det er vanskelig å føle glede over å bli avkrevd et mindre beløp urettmessig enn et større. Ethvert beløp over null kroner skal ikke finne sted. Det er ikke mer logisk at vi som bor utenfor bomringen skal betale for å kjøre utenfor bomringen enn at folk i Drammen skal betale for Oslo-ringen, sier Malavrazic.

Han tror bompengesaken vil påvirke høstens valg og synes det er synd at ensakspartier nå får så stor oppslutning i ulike målinger.

– Det tyder på at demokratiet har sviktet underveis, sier han.