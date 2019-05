Da Fiat-konsernet tok over amerikanske Chrysler for noen år tilbake, var det to selskaper med mange utfordringer som slo seg sammen.

Slik har det også fortsatt å være. FCA (Fiat Chrysler Automobiles) har slitt med å gjøre de mange ulike merkene sine suksessrike. Samtidig har det gått mange rykter om overtagelser og fusjoner. FCA-sjefen Sergio Marchionne la aldri skjul på at han mente selskapet hans var for lite – og at han så på muligheter for å gjøre det større.

Marchionne gikk bort i fjor, men planene om å ekspandere lever videre.

Nå bekrefter FCA at de har gitt franske Renault et tilbud om å slå de to selskapene sammen. Tanken er å opprette et nytt selskap som de to eier 50 prosent av hver.

Vil utfylle hverandre

Renault bekrefter på sin side at de har mottatt det de kaller et "vennligsinnet tilbud" og at de skal ta dette opp til vurdering.

Kanskje slår de seg sammen og blir ett konsern: Renault og FCA-gruppen. Foto: Scanpix.

Aksjekursene til både FCA og Renault har økt kraftig etter at dette ble kjent. Ifølge bransje-nettstedet Automotive News mener FCA at det ligger an til en potensiell innsparing på rundt 50 milliarder kroner årlig, hvis de to slår seg sammen. Det viktigste her er at man vil kunne kutte store summer til utvikling av nye modeller og at markedstilgangen også blir bedre.

Det anses også som positivt at flere av merkene i et nytt FCA/Renault-konsert vil utfylle hverandre godt. FCA har i dag blant andre Jeep, Chrysler, Fiat og Alfa Romeo, mens Renault i tillegg til egen merkevare eier Dacia og russiske Lada.

Elektriske Zoe er bestselgeren til Renault i Norge. Teknologien her er nok helt klart noe FCA ser for seg å kunne bruke videre.

Går mot større enheter

Fusjonen vil kunne gi Renault adgang til det amerikanske markedet, mens FCA-merkene vil ha langt kortere vei til det betydelige russsiske markedet, enn de har i dag.

Det er foreløpig uklart hvordan Renaults allianse med Nissan og Mitsubishi vil bli påvirket her. En mulig løsning er at det fortsetter som i dag og at de tre merkene samarbeider tett. Men i bransjen stilles det også spørsmålstegn ved særlig Nissans posisjon hvis det blir en fusjon.

Trenden i bilbransjen går nå mot større enheter og stadig mer samarbeid. Den teknologiske utviklingen med blant annet satsing på elektriske og selvkjørende biler, er svært kostnadskrevende. Da blir det helt avgjørende å ha mange biler å kunne fordele utviklingskostnadene på.

Jeep er et av merkene hos FCA som gjør det best. Men i Europa har de fortsatt et betydelig potensiale.

Legge ned fabrikker?

Mange bilprodusenter sliter også med å utnytte produksjonskapasiteten sin. For FCAs del skal flere av fabrikkene i Europa gå på under 50 prosent av kapasiteten.

Fra arbeidstakersiden er det derfor betydelig skepsis rundt hva som vil kunne skje med alle fabrikkene ved en fusjon. Skal man virkelig hente ut stordriftsfordeler, vil det være en betydelig sjanse for at fabrikker rett og slett blir lagt ned.

Blir det en fusjon mellom FCA og Renault, vil de sammen bli verdens tredje største bilprodusent, bare slått av Volkswagen og Toyota.

