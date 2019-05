«Klart for avansert selskapslek i EU»

De så tidlig hvor det bar. Tallene ble bare en formalitet. En tynn-håret mann i høyre-blå dress, som så ut som en tysk ingeniør i 40-årene, ble fulgt inn i EU-parlamentet av et knippe fotografer. Det var flere kolleger som måtte google ham.

Manfred Weber er klar for EUs mest populære selskaplek de nærmeste ukene; stol-leken.

Mer uregjerlig

Mannen i Høyre-dress er en av valgets tapere. Den konservative gruppen, EPP, tapte stort, sammen med sosialdemokratene.

Likevel er det ukjente Weber som kan ligge an til å få den mest attraktive posten på toppen av EU. Helt siden starten har de to store partigruppene til høyre og venstre for midten, styrt EU og fordelt toppjobbene seg i mellom. Nå er det slutt. Det må forhandles fram et flertall med en eller flere av valgvinnerne.

De Grønne og de Liberale ble straks invitert til forhandlingene. Allerede i natt startet opptakten til #DenStoreStolleken2019 i korridorene av det enorme EU-parlamentet i Brussel. Musikken stanser ikke før 2.juli, men da i Strasbourg, det andre hovedsetet til det 751-seter store parlamentet. Vel det skal egentlig ikke være mer enn 705 representanter der, for britene skal ut. Nå risikerer representantene fra Brexit-partiet å være de fest-deltagerne som ikke vil være med på leken, men som heller bøller rundt og sparker vekk stolene.

Ikke så høyrepopulistisk

Vi så ikke snurten av valgvinnerne Marine Le Pen og Matteo Salvini. De feiret på hjemmebane. Det rant ikke en flom av høyrepopulister og EU-kritikere inn i parlamentet ved gårsdagens valg. Slik meningsmålinger hadde vist. I noen land ble høyrepopulistene største parti, som i Frankrike, hvor Le Pen´s parti fikk omtrent samme stemmetall som for fem år siden. Uansett har disse partiene vanskelig for å samarbeide. Le Pen tåler ikke Victor Orban, og polske høyrepopulister vil ikke ha noe med noen av dem å gjøre, fordi de er for russer-vennlige. Salvini er egentlig mest opptatt av å bli statsminister i eget land. EU-fobene får ikke være med på stolleken i det hele tatt.

Topp-premiene

Det er fem vinnerplasser i leken. President for EU-kommisjonen er den gjeveste premien. President i EUs råd er heller ikke verst. President i EU-parlamentet, sentralbanksjef og «utenriksminister» er de tre siste toppjobbene.

Det er ikke fri konkurranse om de gjeveste hjørnekontorene i EU. (vel, for noen av dem snakker vi nærmest om hele etasjer med plass for «entourage`t» også.

Det vil være en form for kvotering. Kjønn, geografi, minoriteter og politisk tilhørighet teller med. Skal reglene følges er det den tyske ingeniøren uten regjeringserfaring, Manfred Weber, som skal ha toppjobben i EU.