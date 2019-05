Tobakkslobbyister er bannlyst på Stortinget. Et stort flertall i norsk politikk mener de ikke har noe på Stortinget å gjøre, men mandag slapp de inn – takket være Fremskrittspartiet.

Men samtlige andre partier glimret med sitt fravær da tobakkslobbyen var invitert til høring om regjeringens stortingsmelding om folkehelse.

– I dag må vi tilsette tobakk i enkelte av våre produkter for å få dem godkjent for salg her i Norge, fordi tobakksfri snus er ulovlig, påpekte kommunikasjonsdirektør Nils Erlimo i snusprodusenten Swedish Match.

Verdens største tobakkprodusent, Phillip Morris, lovpriste sitt nyeste produkt, såkalt oppvarmet tobakk, en innretning som varmer opp, men ikke setter fyr på tobakken, og som ifølge produsenten dermed reduserer innholdet av skadelige stoffer med 95 prosent.

Nesten for døve ører

Men snus- og tobakkslobbyen snakket for døve ører, unntatt to: De tilhører Frps medlem av Helsekomiteen, Åshild Bruun-Gundersen, som hadde trosset stortingets generelle forbud mot å invitere tobakksindustrien til Stortinget.

– Vi i Frp lytter til alle aktører uansett om det er klima, olje, tobakk eller om det er mat vi skal regulere, sier Bruun-Gundersen til TV 2.

En av de 15 øvrige medlemmene i komiteen, leder Geir Jørgen Bekkevold (KrF), har ingen sans for at Frp inviterte tobakkslobbyistene inn på Stortinget for å kommentere folkehelsemeldingen.

– Vi har en policy her på Stortinget og i regjering at når det gjelder tobakksindustrien, så skal de ikke inviteres inn eller gis rom for å kunne være med å påvirke lovgivningen, sier Bekkevold til TV 2.

Han legger til at det ikke kommer frem noe nytt i en høring med tobakkslobbyistene. At de mener snus og e-sigaretter er mindre skadelig enn sigaretter, kan de få frem på annen måte, mener han.

– Men i andre sammenhenger der industrien skaper problemer, utslipp eller skadevirkninger, pleier jo politikere å si at de ikke bare er en del av problemet, men også en del av løsningen?

– Jo, men det har liten verdi å la tobakksindustrien komme i en høring på denne måten. Vi vet hva de står for, og her er regjeringen og Stortinget på linje med Verdens helseorganisasjon i synet på denne industrien, sier Bekkevold.

Takket

De inviterte lobbyister takket varmt for muligheten til å bli hørt, selv om det bare var én tilhører.

– Det å komme i dialog med staten på denne måten hjelper oss å få frem fakta, sier direktør i Imperial Tobacco, Norway, Even Foslie.

Patrik Hildringsson, informasjonsdirektør i snusprodusenten Swedish Match, argumenterer med at svenske menn har snust i 200 år, men likevel er den gruppen i verden som har lavest forekomst av tobakksrelaterte sykdommer.

– Det kan jo skyldes at de i 200 år har hatt et alternativ til sigaretter som er 95 prosent mindre skadelig, nemlig snus, hevder Hildringsson.