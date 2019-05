Se Norge-Sverige på TV 2 tirsdag kl. 19.10

Nora Mørk (28) spiller sin første landskamp siden desember 2017 mot Sverige i morgen.

Det er siste test før playoff-kampen borte mot Hviterussland fredag. Returkampen spilles onsdag 5. juni. Vinneren av dobbeltoppgjøret får plass i VM i desember.

Mørk skadet seg stygt noen måneder etter at hun ble toppscorer i VM. Nå gleder Mørk seg til å spille med flagget på brystet igjen.

– Det er helt fantastisk å være tilbake. Jeg føler meg som en 18-åring igjen på tur, sier hun, og legger til:

– Det blir veldig spesielt. Jeg har jobbet ræva av meg for i det hele tatt å få muligheten. Jeg håper å få spille i morgen.

Thorir Hergeirsson er svært fornøyd med å ha bakspilleren tilbake.

– Vi ønsker å ha tilgang på de beste spillerne. Nora er på vei tilbake. Hun har spilt relativt få kamper og trenger kamptrening. Det er et stykke igjen til hennes toppform, men hun er på vei, sier landslagssjefen.

Mørks følgere i sosiale medier har den siste tiden fått med seg at hun og ishockeyspilleren Martin Laumann Ylven (30) har funnet tonen privat.

Mørk bekrefter forholdet overfor TV 2.

– Ja, vi er kjærester. Jeg har det veldig, veldig bra, sier Mørk til TV 2.

Laumann Ylven har selv slitt med lange skadeavbrekk. Flere alvorlige hodeskader gjorde at Ylvens karriere hang i en tynn tråd. Men hockeyspilleren kjempet seg tilbake og har vært en viktig brikke i Vålerenga de siste sesongene. Han har vært en sentral karakter i TV 2-serien «Iskrigerne».

Mørk forteller at Ylven har vært en svært god støttespiller i opptreningsperioden.

– Han er veldig positiv. Det liker jeg veldig godt, sier hun.

Mørks lagvenninner er glade for at hun endelig er tilbake.

– Det er kjempeviktig og kjempebra. Det er alltid godt å ha med seg en klassespiller som Nora, sier Stine Bredal Oftedal.

– Er det fare for overtenning?

– Hun er en av de som virkelig bare gleder seg til samlingen. Trenger man energi er det bare å gå på rommet til Nora, smiler Oftedal.

Heidi Løke synes også det er stas å ha Mørk tilbake.

– Jeg er så glad for at hun er tilbake. Det er fantastisk. Hun lever og ånder for håndballen og har et håndballhode som få andre har, sier Løke.

PS! Henny Reistad, Veronica Kristiansen, Katrine Lunde og Helene Fauske er ikke med mot Sverige og i playoff-kampene.