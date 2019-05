– Det er nå oppkjøringen til Tour de France virkelig begynner, sier Kristoff til TV 2 når vi møter ham foran Tour of Norway, som starter i Stavanger tirsdag.

I Frankrike i juli er han tiltenkt rollen som opptrekker for Fernando Gaviria. Men columbianeren har trøblet etter overgangen fra Quick-Step i vinter og har ikke den samme resultatrekken som han hadde hos det belgiske storlaget. I forrige uke måtte Gaviria også trekke seg fra Giro d´Italia på den syvende etappe på grunn av en kneskade.

Plan B kan bli plan A

– Han har ikke hatt en veldig god sesong. Selv om han har levert jevnt og trutt, så har det vært vesentlig mindre enn i fjor da han var i Quick-Step. Men han har ikke syklet i Tour de France før, så vi får håpe at han kan få til noe der. Da skal jeg sykle med ham, så om vi kan få til noen etappeseire der, så hadde det vært bra for laget, sier Kristoff.

Han tror imidlertid ikke at UAE Team Emirates for enhver pris kommer til å følge den opprinnelige planen.

– Om jeg vinner masse spurter, og han er helt ute av form, så kan de omrokere - det sier seg selv. Men jeg drar for å være hjelperytter, foreløpig. Men Gaviria har slitt med kneet, det var derfor han dro hjem fra Giroen. Plutselig ender det opp med å skulle spurte for egne sjanser likevel. Jeg prøver å være i god form til Tour de France, så åpner det seg kanskje muligheter for å spurte for egne sjanser likevel, forteller han.

Vil overraske

Det gikk bra sist han fikk muligheten. Kristoff er etter triumfen i Paris i fjor sommer den rytteren som sist vant en Tour de France-etappe.

– Jeg skal prøve være i best mulig slag, og så får vi se om jeg får noen muligheter til å spurte selv. Jeg skal i så fall gjøre mitt beste og forsøke å vinne. Jeg vant jo den siste spurten i fjor, så det kan være mulig i år også.

I Tour of Norway har han både håp om etappeseire og sammendraget. Der stiller han som lagets kaptein, og kan benytte muligheten til å komme seg inn på vinnersporet foran rittet som starter i Stavanger og ender på Hønefoss.

– Jeg har vært litt småsyk, men jeg blir bedre dag for dag, og jeg starter frisk og rask. Jeg håper det er nok til å kjempe om seire og henge med i sammendraget. Men jeg går inn med litt lavere ambisjoner og så får jeg heller overraske positivt.