Som ventet ble André Hansens navn lest opp da Lars Lagerbäck presenterte troppen på Ullevaal mandag.

Tror ikke Hansen står

Rosenborg-keeperen har i utgangspunktet utelukket landslagsspill, men sagt at han stiller opp om det er krise. Det er det nå med både Rune Jarstein og Ørjan Nyland ute med skade.

– Man må respektere at André Hansen har den innstillingen til sin livssituasjon. Det er bra at han vil stille opp, sier Lagerbäck.

Hansen har tre landskamper på CV-en.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen tror likevel ikke at RBK-keeperen blir førstekeeper.

– Jeg blir overrasket om Sten Grytebust blir plassert på benken i og med at han faktisk har vært med på alt av samlinger og stått meget bra i Superligaen, sier Mathisen.

Overfor TV 2 vil ikke Lagerbäck utelukke noe.

– Vi låser oss aldri. Vi får se hvordan det ser ut. André skal ha en «fair» sjanse til å vise at han kan spille, sier landslagssjefen.

Strandberg-comeback

Også i forsvarsrekken er det et nytt ansikt. Stefan Strandberg er med i troppen - og det for første gang under Lagerbäcks ledelse av det norske landslaget. Midtstopperen, som til daglig holder til i Ural i den russiske ligaen, var sist i aksjon med flagget på brystet mot San Marino i 2016.

– Strandberg er den store overraskelsen. Han fortjener å bli med etter å ha vist bra form i Russland, og han er en stoppertype som er god mot den type nasjoner vi møter i juni. Han har en meget presis og god høyrefot, og er flink til å bidra i det offensive mot lag som ligger kompakt, sier Mathisen, som synes det er gledelig å se Strandberg tilbake i troppen etter mange skader.

– Men jeg tror ikke han får spilletid med mindre det kommer skader på førstevalgene på stopperplass.

Sondre Rossbach er med i troppen som tredjekeeper i stedet for Per Kristian Bråtveit. Utover det var det ingen overraskelser.

Disse er tatt ut:

Keepere: André Hansen, Sondre Rossbach, Sten Grytebust

Forsvar: Kristoffer Ajer, Haitam Aleesami, Omar Elabdellaoui, Martin Linnes, Birger Meling, Håvard Nordtveit, Sigurd Rosted, Stefan Strandberg, Jonas Svensson

Midtbane: Sander Berge, Mats Møller Dæhli, Markus Henriksen, Mohamed Elyounoussi, Stefan Johansen, Fredrik Midtsjø, Ole Selnæs, Martiin Ødegaard

Spisser: Bjørn Maars Johnsen, Tarik Elyounoussi, Joshua King, Ola Kamara

Kampene mot Romania og Færøyene sendes på TV 2.