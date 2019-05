Even (15) døde i tunnel – foreldrene reagerer på ulykkesrapport

15 år gamle Even døde da han fikk flere tusen volt gjennom kroppen inne i en togtunnel på Filipstad i Oslo 24. februar.

Evens 16 år gamle kjæreste og deres felles kamerat ble alvorlig skadet i ulykken.

I forrige uke la Bane NOR frem sin ulykkesrapport der de har gransket hva de mener gikk feil, og hva som gjorde at ulykken kunne skje.

Blant annet kom det frem at rundt 30 meter av gjerdet ikke var i henhold til Bane NORs tekniske regelverk, da det ikke var skiltet «adgang forbudt» og hadde lavere høyde en resten av gjerdet.

– Egnet til å bagatellisere

Nå går familiens advokat ut mot rapporten, og mener Bane NOR fraskriver seg ansvar i saken.

Familien trekker frem at Bane NOR selv innrømmer at gjerdet ikke holdt deres egen standard.

– Samtidig inneholder pressemeldingen og rapporten uttalelser som er egnet til å bagatellisere Bane NORs ansvar og i stedet gi inntrykk av at ungdommene kan bebreides, skriver advokat Sven Knagenhjelm i en pressemelding.

Bane NORs ulykkesrapport trekker frem at området er avsperret, men at de som ønsker å ta seg inn på området likevel kan klarer å ta seg inn.

Advokaten understreker at ungdommene ikke hadde med seg klippeutstyr for å ta seg innenfor gjerdet, og at det ikke var noen advarselsskilt på gjerdet. Tunnelen var heller ikke opplyst, og advarselskiltene inne i tunnelen skal være svært små, noe som gjør at de er lite synlige.

Kunne vært avverget

De reagerer også på følgende setning fra ulykkesrapporten:

«Det er vanskelig i en slik hendelse å si hva som kunne forhindret ulykken, da barrierer vil ha ulik effekt på personer, men det er funnet forhold som kunne bidratt til å redusere risikoen for skade.»

– For utenforstående kan dette leses som om et fungerende gjerde eller et skilt med advarsel om høyspenning ikke nødvendigvis ville ha stoppet de tre ungdommene i dette tilfelle. Dette er svært alvorlig, skriver Knagenhjelm.

Videre lister han opp følgende forhold som familien mener ville avverget ulykken.