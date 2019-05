Det bekrefter politiadvokat Eirik Skøyeneie i Oslo-politiet overfor TV 2.

– Etterforskningen er fortsatt i en innledende fase, og politiet jobber med flere hypoteser. Vi utelukker ikke at det er flere personer involvert, og det kan bli aktuelt med ytterligere pågripelser, sier Skøyeneie.

Politiet fikk flere meldinger fra vitner til skyteepisoden ved Birkelunden på Grünerløkka lørdag.

Noen timer senere var fire personer pågrepet i en bil. Der fant politiet også narkotika, som nå er sendt til kriminalteknisk avdeling.

Like over midnatt mandag ble en femte person pågrepet. Alle de fem mennene i begynnelsen av 20-årene er godt kjent for politiet fra tidligere.

Foreløpig er mennene kun siktet for trusler.

Politiet har ikke tatt stilling til om de ønsker å fremstille mennene for varetektsfengsling. Dersom de ikke gjør det, vil fire av dem bli løslatt tirsdag morgen.

Ingen av de fem mennenes forsvarsadvokater har besvart TV 2s henvendelser mandag. Minst én av dem har nektet straffskyld i avhør.

Foreløpig har ingen status som fornærmet i saken.