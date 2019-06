Mercedes er en av bilprodusentene som har økt modellutvalget sitt mest de siste årene. En rekke nye modeller har kommet til. Du skal følge ganske godt med for å ha oversikt over alle.

CLA er en av de mer nisjete modellene fra tyskerne. A-en til slutt i navnet betyr at den formelt sett er en del av A-klassen, men strengt tatt fremstår den mer som en sporty utgave av C-klasse sedan.

Men forresten: Sedan er ikke et ord Mercedes selv bruker om CLA. Nei, de omtaler den konsekvent som en Coupé, selv om den har fire dører. Her er det nemlig fokus på design og sporty linjer.

Første CLA rullet ut på markedet i 2004. Nå er den erstattet – og vi har sikret oss et eksemplar av den helt nye generasjonen.

Hva har vi her?

Mercedes har i løpet av kort tid fornyet en rekke biler. Nå har altså turen kommet til CLA.

Designet er tro mot originalen, her snakker vi videreføring. Men samtidig er du ikke i tvil om at den er helt ny. Den nesten ekstreme bananfasongen første generasjon hadde, er tonet ned. Nå ser den større og mer sporty ut. I knall gult skiller den seg virkelig ut blant annet de hvite, grå og sorte bilene ute i trafikken. 4,69 meter lang betyr at den faktisk er én centimeter lengre enn nevnte C-klasse. Bagasjerommet er også større, 460 liter mot 435 i C-klasse sedan.

460 liters bagasjerom, det er mer enn vi kanskje venter i en bil som dette.

Testbilen heter CLA 200. Det betyr at den har en 1,3-liters bensinmotor på 163 hestekrefter under panseret. Motoren er utviklet i samarbeid med Renault. Liten til en såpass stor bil? Det kommer vi tilbake til.

Dette eksemplaret starter på 427.900 kroner, men det er før du begynner å titte i den omfattende godteposten som heter "ekstrautstyr". Mercedes vet å ta seg betalt her og bilen ender på 631.000 kroner.

Da er den blant annet utstyrt med MBUX – Widescreen-cockpit med berøringsskjerm og kunstig intelligens, «augmented reality». Intuitiv stemmestyring aktiveres med kommandoen «Hey, Mercedes». Dette debuterte faktisk på A-klasse i fjor. Det er slutt på tiden der nyvinninger forbeholdes toppmodellene først. Utviklingen går nå så fort at bilprodusentene ikke har tid til å sitte og vente på modellbytter. Ny teknologi må ut kjapt!

Bilen har også digitale instrumenter, justerbart understell, 360-graders kamera og Burmester-stereo.

Hekken er høyere enn på første generasjon, det gjør den også mer vellykket, synes vi.

Hvordan er den å kjøre?

Hele A-klasse-familien nyter godt av en avansert plattform som gir svært god komfort. CLA minner om en enda større bil ute på veien. Den er stabil og har en ganske tung kjørefølelse. Her er komfort vektet høyt, samtidig strammer den seg godt opp i Sport-modus.

Støydempingen er helt som den bør være i en bil som dette. Setene er gode og interiøret gir gjennomført kvalitetsfølelse.

Som vi har merket på andre Mercedeser med denne motoren: Den syvtrinns automatgirkassen oppleves som litt nølende, særlig ved igangkjøring. Det virker ikke som den er helt godvenner med motoren, særlig når du vil kjøre aktivt. Dermed underbygger ikke resten av bilen helt det sporty designet.

Dette interiøret kjenner vi etter hvert igjen fra flere Mercedes-modeller. Det ser lekkert ut, samtidig som kvalitetsfølelsen er høy.

Hvordan er plassen?

Hvis du ikke er en av dem som MÅ ha SUV eller stasjonsvogn, duger CLA overraskende bra som familiebil. Bagasjerom på 460 liter er nevnt.

Foran er plassen svært rikelig. Det er god beinplass også i baksetet, men ikke helt overraskende skorter det på takhøyde. Her har designet fått trumfe det praktiske. Er du over 1,80 meter høy, er det ikke spesielt hyggelig å sitte bak i denne bilen. For unger går det fint, men de blir sittende veldig "nede" i bilen. Høy vinduslinje sørger for det.

Dette designet er det lett å forelske seg i.

Går den bra?

8,2 sekunder fra 0-100 km/t er slett ikke verst med såpass begrenset motorisering, men da skal du virkelig jage på. Og når motoren presses, oppleves den som ganske masete.

Mercedes har gått for denne løsningen for å holde kostnadene nede, men dessverre går det også litt ut over totalinntrykket av bilen. Det blir en svakhet som får oss til å tenke at bilen fortjener en annen motor enn dette.

Når det er sagt: Er du blant dem som stort sett kjører pent og forsiktig, vil du nok ikke merke så veldig mye til det. Snittforbruket er for øvrig oppgitt til 0,53-0.55 liter/mil.

Tøff og aggressig front, Mercedes har også på plass en stjerne som virkelig synes.

Finest utenpå eller inni?

Fra en svakhet, går vi rett over til en styrke: Nemlig designet! Å få jobbe med biler som dette er øverst på ønskelista hos veldig mange bildesignere. Her får de en liten pause fra alle kompromissene som vanligvis dikterer hvordan en bil skal se ut.

Kjedelige spørsmål som "Er ikke takhøyden i baksetet for liten" og "Er det ikke for dårlig sikt ut for de som sitter i baksetet?" kan besvares med étt motargument: Nemlig at dette er en firedørs coupé. Og da trumfer designet mange av de praktiske hensynene og man får lage en bil som skiller seg ut.

Å velge CLA i knall gult er forresten veldig effektivt hvis du liker å bli lagt merke til. Når jeg kommer ut etter et kjapt ærend på butikken, står det fire-fem gutter i 10-års-alderen og beundrer bilen med store øyne. Det samme hadde garantert ikke skjedd hvis den hadde vært i sølv!

Mercedes CLA 200 Coupe Motor: 1,3 liter bensin Effekt: 163 hk/ 200 NM 0-100 km/t: 8,2 sekunder Toppfart: 229 km/t Snittforbruk: 0,53-0,55 liter/mil L/B/H: 4,69/1,83/1,44 meter Egenvekt: 1.330 kilo Bagasjerom: 460 liter Pris testbil: 631.000 kroner

Innvendig er det høy kvalitetsfølelse, med mange fine detaljer. Den doble skjermen er både hitech og lekker. Du styrer en rekke funksjoner fra en ”pekeplate” i midtkonsollen, samtidig som du kan trykke på skjermen. En rekke funksjoner opereres også via stemmestyring. Her er Mercedes langt fremme nå.

…og hva er konklusjonen?

CLA har virkelig vokst opp med denne generasjonen. Den er linjelekker, har høy grad av komfort og et gjennomført stilig interiør. Plassen er også god. Som vi har vært inne på, er det egentlig bare takhøyden i baksetet som får lide på grunn av designet.

Det er noe befriende med biler som får lov til å skille seg litt fra mengden, der ikke alt er fornuft og A4. Det gir også CLA en god dose "må ha"-faktor. Hadde jeg vært i målgruppen for en bil som dette, ville jeg ikke akkurat fundert lenge på om jeg skulle valgt CLA eller C-klasse. Om jeg hadde tatt den i gul, er jeg ikke like sikker på...