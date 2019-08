BMW har et ganske enkelt system for modellnavnene sine. Partall betyr fornuft, oddetall litt mer følelser.

X5 er for eksempel mer praktisk og familievennlig enn X6, som på sin side er litt tøffere og mer sporty. Samme system gjelder for X1 - som altså er mer romslig og praktisk enn X2.

X2 skal fylle tomrommet svært få lenge hverken visste om eller ønsket å fylle: Nemlig det mellom X1 og X3.

I bilbransjen handler imidlertid mye om å skape et behov. Og det har de klart med sin lekre og lekne X2. For de som ikke ønsker en fullverdig familie-SUV som X3, men samtidig synes lillebror X1 blir litt vel fornuftig, finnes det nå et alternativ.

Så langt i år er det registrert 162 utgaver av den sporty kompakt-SUVen her hjemme.

Vi har fått hendene på den mest potente X2en på markedet – nemlig M35i.

Her tar BMW sin X2 så langt bort fra fornuften som denne bilen kan komme. Spørsmålet er om den likevel fyller rollen som en kompakt familietralle, eller om det nå er blitt en ren egobil.

Nå ble det enda litt vanskeligere å velge SUV

Ett enderør på hver side, og en kraftig takspoiler, avslører at dette er en X2 noe utenom det vanlige.

Hva er nytt?

Vi har testet X2 med langt mer fornuftige motorer tidligere. Denne gangen går vi for verstingen – som har den kraftige 2-liters turbomotoren BMW bruker i en rekke modeller. Den yter 306 hk / 450 Nm.

M35i har også M Sport-understell, som senker den noe i forhold til standardunderstellet. Dette er justerbart, for å kunne tilpasses kjørestilen.

Det er også en nyutviklet M Sport-differensial til framakselen for å sørge for godt grep.

Duell: BMW M2 møter storebror M3

Hva er styrker og svakheter her?

For det første er bilen råsprek! Den går ikke bare fort rett fram, denne bilen er også kapabel til å kjøre aktivt. Det visste vi fra tidligere tester, nå har den fått kreftene som underbygger det.

0-100 km/t leveres på bare 4,9 sekunder. Sammen med den heftige akselerasjonen får du et lydbilde som skiller den fra de andre X2-modellene. Det er ikke veldig påtrengende, og noe 6-er-lyd er det ikke. Her har BMW i stedet gitt eksosanlegget litt kunstig åndedrett, for at den firesylindrede motoren skal høres mer potent ut.

I eksosanlegget er det spjeld som kan åpnes og lukkes for endre lydbildet.

M35i tar steget videre i forhold til andre X2-modeller, og fokuserer på enda mer på sporty kjøreegenskaper. Styringen er tyngre og kjennes mer presis, og balansen er slik vi husker fra de andre X2-ene vi har kjørt. Men understellet er stivere – for å hindre krenging i svingene. Når du kjører aktivt merker du veldig lite til at dette er en høyreist bil.

Litt må du imidlertid ofre, i forhold til komfort. Den kjennes av og til litt butt. Og du må også leve med litt vindsus.

Vi har testet BMW X2 med dieselmotor også ...

BMW X2 er en stilig bil – som vi synes fortjener en mer leken farge enn svart ...

Hva koster den?

Mye! Startprisen er rundt 740.000 kroner. Så kan du legge på en bunke ekstrautstyr. Da blir det fort nærmere millionen. Det er mye penger for en kompakt-SUV.

Slik avslører BMW en viktig nyhet

Hvem er konkurrentene?

Konkurrentene er få. Det nærmeste du kommer enn så lenge er egentlig GLA 45 AMG – fra Mercedes. Men den er enda mye sterkere, en del større og koster også rundt 130.000 kroner mer.

Det kommer etterhvert en verstingutgave av Audi Q3. Den vil nok gå rett i strupen på BMW X2 M35i.

Bagasjerommet er på 470 liter. Ikke størst – men stort nok for mange. Baksetene kan legge ned i 40/20/40-konfigurasjon.

Se hvilken BMW som skal gjøre comeback

Vil naboene blir imponert?

X2 ser veldig barsk ut. Den er lavere, bredere og mer sporty i linjene, enn X1. Den har en del fiffige designdetaljer, som emblemet som pryder C-stolpen.

M35i skiller seg ellers ut ved at krom rundt grillen er byttet ut med en slags mørk gullfarge (eller cerium-grått, som BMW kaller den). Samme farge i speilhusene og detaljer i frontfangeren.

Men testbilen er sort, noe som effektivt fjerner en del detaljer. Du kan få X2 i både gul metallikk og en veldig sterk blåfarge. Begge to passer bedre til "lynnet" til bilen, og bidrar i samme slengen til å sette farge på en ellers ganske ensformig bilpark.

Likevel, vi tror de fleste naboene vil synes du har fått deg en tøff liten SUV.

Med unntak av girspaken, synes vi interiøret er lekkert og brukervennlig. BMW er blant de beste på interiør, for tiden.

BMW lykkes med nysatsning

Eierne mener:

I Brooms bilguide, laget av bileierne selv, har vi per nå over 8.000 anmeldelser! Men X2 er såpass fersk at det ikke er noen som har skrevet om den enda. Så hvis du eier en X2, så fortell oss gjerne hva du synes om den! Klikk her – det er fort gjort.

Broom mener:

Hvis du ikke vil gi slipp på sportsbil-drømmen, men samtidig trenger en bil som kan fungere for familien og har firehjulsdrift, er X2 M35i et godt kompromiss.

Fullverdig familiebil for de med flere barn og barnevogn er det riktignok ikke, til det er plassen noe snau. Men mange vil andre klare seg med dette.

Til denne prisen, har du selvsagt lagt bort de mest rasjonelle tankene rundt fornuft i forbindelse med bilkjøp. Men du kan jo forsvare det med at du får to biler i en. Sånn sett, er det ikke så dyrt, likevel?

En av de lekreste bilene deres noensinne

BMW X2 er to biler i én – og på den måten kan kanskje prisen forsvares, likevel?

Visste du at ...

– BMW var veldig tidlig ute med å lage SUV. X5 kom allerede i 1999.

– Innstegsmodellen av BMW X2 sDrive 18i, har en tresylindret motor!

– Head up display, som er svært bra, letter deg i utgangspunktet for 30.000 kroner, ifølge prislisten! Heldigvis blir det mye rimeligere om du bestiller det som del av en pakke ...

Stoppet TV-reklame: Denne ble for drøy

BMW X2 M35i Motor: 2-liter, bensin Effekt: 306 hk / 450 Nm 0-100 km/t: 4,9 sek. Toppfart: 250 km/t Forbruk: 0,69 l/mil Bagasjerom: 470 / 1.355 liter Lengde x bredde x høyde: 436 x 182 x 152 cm Vekt: 1.610 kg Pris: Fra 739.800 kroner (eks leveringsomkost.) Pris testbil: 882.600 kroner

Bestselgeren får viktig nyhet