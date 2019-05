Spurtkanonen Mark Cavendish var kanskje det største trekkplasteret i Tour of Norway.

Nå har spurtkanonen bestemt seg for å trekke seg fra rittet i siste liten.

Det bekrefter Dimension Datas sportsdirektør Gino van Oudenhove overfor TV 2.

– Det står på listen at han skulle kjøre her, men internt var det noen spørsmål rundt det hele tiden. Jeg visste at det var en sjanse for at han ikke kom. Det sto mellom her og å dra på høydetrening. Vi måtte se litt hvordan han kom ut av California. Han var sliten og jetlagen tok på. I løpet av gårsdagen ble det bestemt at han skal hvile litt før han drar på høydetrening, sier van Oudenhove.

Cavendish har slitt tungt de to siste årene. I 2017 fikk han påvist Epstein-Barr-virus, som ifølge Det store norske leksikon i 90 prosent av tilfellene er årsak til kyssesyke. Cavendish tok kun én seier i løpet av hele 2018, og 2019-sesongen har ikke vært spesielt oppløftende for 33-åringen.

Cavendish deltok nylig i Tour of California. Han brøt rittet på den avsluttende etappen. Tidligere i år er 3. plassen fra 3. etappe i Tour of Turkey hans beste plassering.

Nå begynner Cavendish å få tidstrøbbel. Tour de France er bare en drøy måned unna.

– Vi prøver å finne den beste måten å få ham klar til Tour de France. Per i dag ser vi en bedre mulighet til å klare det enn å kjøre her i Norge, sier van Oudenhove.

Med Cavendish ute av Tour of Norway åpner det seg nye muligheter for Edvald Boasson Hagen.

– Jeg må være ærlig å si at det gjør det litt lettere for meg. Vi har et veldig bra lag også uten Cavendish. Etappene er ikke enkle, og da kan vi konsentrere oss fullt om Edvald, sier han.

Det er andre gang Cavendish trekker seg fra et ritt i Norge. Han trakk seg fra Arctic Race i fjor. Cavendish har kun syklet en gang i Norge. Det var showrittet Oslo Grand Prix.

Neste ritt for Cavendish er etter planen Slovenia rundt.