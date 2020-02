Adrian Sellevoll (21) ble kjent via reality-programmet Ex on the Beach i 2018.

Han og YouTube-stjernen Hanna-Martine Slåttland Baller (20) er de yngste på Farmen kjendis-gården, men det er ikke bare den unge alderen de har til felles.

Bibelskole med en liten flørt

Sellevoll avslører nemlig at han og Baller ble kjent i barndommen.

– Jeg kom inn og var sånn: «Faen! Hvor har jeg sett deg før?».

FARMEN: Adrian Sellevoll var ikke i tvil da han takket ja. Foto: Alex Iversen/TV 2

Etter at de hadde snakket sammen en stund, skjønte Sellevoll at det var på et arrangement i Bø i Telemark som var linken.

– Det var ei jente jeg likte litt på kristeinleir i Bø i Telemark i 2014, og det var kusinen hennes, sier han lattermildt.

Det var det noe sjeldne etternavnet «Baller» som til slutt gjorde at 21-åringen husket de to jentene han møtte i barndommen.

Den overraskende felles fortiden er noe som holdes skjult for TV-titterne.

Forskjellig mengde gårdserfaring

Mange vil kanskje bli overrasket når de ser Sellevoll i nye omgivelser på Gjedtjernet gård på TV-skjermen i disse dager.

YOUTUBE: Hanna-Martines YouTube-suksess har gitt henne en stor følgerskare. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Jeg har jo vokst opp med alt dette. Så da de ringte meg var jeg ikke i tvil, jeg har alltid synes at Farmen er jævlig kult, flirer han.

Baller på sin side mener at hun ikke kan noen verdens ting om gårdsdrift.

– Jeg har ikke akkurat vært uten telefon i seks uker og bodd med masse fremmede på en gård før, sier hun til TV 2, før hun røper at hun måtte bruke litt tid før hun takket ja.

– Dette kommer til å bli rart det her. Jeg tar utfordringen på strak arm.