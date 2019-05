2018 var et rekordår for avsløring av forsikringssvindel her til lands. Til sammen var det snakk om et beløp på hele 314 millioner kroner, viser den såkalte svindelrappporten fra Finans Norge.

Og tendensen har fortsatt inn i 2019. Mer forsikringssvindel enn noen gang er avdekket de første månedene av året. Det viser tall fra forsikringsselskapene og Finans Norge.

Etter de første tre månedene i år er svindel for nesten 100 millioner kroner avslørt, mot rundt 70 millioner kroner etter samme periode i fjor.



Tallene gjelder de alvorligste sakene der det samtidig er brudd på forsikringsavtaleloven.

155.000 kroner i gjennomsnitt

De største beløpene gjelder svindel med syke- og uføreforsikringer. Det er forsikringsselskapene selv som avslører de fleste svindlerne. De som prøver seg på svindel, risikerer politianmeldelse, fengsel og forsikringsnekt.

– I noen av disse sakene er det uredelige kunder som forsøker å lure til seg flere millioner kroner. De som står bak dette svindler fellesskapet. Samtidig er det viktig å presisere at de aller fleste kundene er ærlige, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

For skadeforsikring, er snittet på 155.000 kroner. Dette er saker der det svindles med for eksempel reise, bil eller innboforsikring.

Tente på sin egen bil

Menn er verstingene

– Noen ganger meldes saker inn til forsikringsselskapene som er fiktive, eller oppdiktet. Andre saker handler om å plusse på ekstra, eller arrangere en skade, sier Neverdal, i en pressemelding.

Forsikringssvindlerne finnes i alle aldersgrupper og samfunnslag. Aldersgruppen 20 til 30 år er gruppen som hovedsakelig utfører svindel på reise og med personbil. Når det gjelder syke- og uføreforsikring, er det 30 til 40– åringene som står for de fleste tilfellene.

Totalt sett avsløres flere menn enn kvinner som forsikringssvindlere, og menn står tradisjonelt for de største beløpene.

Hva skjer hvis man blir påkjørt av noen uten forsikring?

Dumping av bil i sjøen har vært et utbredt svindeltema. Da blir bilen "borte" og man kan for eksempel melde den stjålet for å få utbetaling fra forsikringsselskapet. Men dette blir stadig oftere avslørt. Foto: Scanpix

Eget svikfilter

Bil har tradisjonelt vært på svindeltoppen. Arrangerte kollisjoner er en gjenganger på dette området.

Noen svindler ved å plusse på kravet i eksisterende erstatningssaker, mens andre dikter opp en historie helt uten rot i virkeligheten.

Forsikringsbransjen sitter ikke med hendene i fanget og ser rolig på dette, men tar moderne datateknologi til hjelp i arbeidet med å avsløre svindelforsøk.

Vi i Broom har tidligere skrevet om det som kalles svikfilter. Det er et dataverktøy som gjør forsikringsselskapene i stand til automatisk å vurdere den enkelte skaden i forhold til risiko for bedrageri.

Arne Voll er kommunikasjonssjef i forsikringsselskapet Gjensidige

Utbetaling – eller kontroll

– Systemet er basert på en rekke uttrekk som for eksempel type skade, tidligere skadesaker og tidshorisont. En typisk gjenganger er tiden som har gått fra en forsikring er kjøpt til en skade oppstår. Reglene er basert på erfaringer det enkelte selskap har i forhold til hvor risikoen for forsikringsbedrageri er størst, har kommunikasjonssjef Arne Voll i Gjensidige fortalt til Broom.

Det hele fungerer som et scoringssystem, der det er samlet score i den enkelte skadesak som avgjør om saken går til utbetaling - eller til nærmere kontroll.

– Et svikfilter avgjør aldri hvorvidt en kunde har begått et forsikringsbedrageri eller ikke, men hjelper til å blinke ut saker som bør kontrolleres ytterligere. Det er denne kontrollen som avgjør om et forsikringsselskap kan hevde svik overfor den enkelte kunde – og det stilles høye krav til selskapet for å gjøre dette, understreket Voll.

Du skjønner kanskje hvorfor forsikringsselskapet reagerte...

Se video: Veldig gøy – men kan også være farlig