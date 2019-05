Hvis du har pakket frem shortsen og var i gang med å feire sommerens inntog, må du nok smøre deg med litt ekstra tålmodighet.

Meteorologen har talt og det blir en kjølig uke.

– Det blir ikke noe sommer ennå, tvert om. Kort oppsummert blir det veldig skiftende vær og kjølige temperaturer i hele landet, forklarer vakthavende meteorolog ved Storm Geo, Olav Krogsæter.

Under 10 grader

Verken på Østlandet, Vestlandet eller i Nord vil temperaturene krype over ti-tallet.

– Vestlandet og Nord-Norge får nok de kaldeste temperaturene, men generelt sett blir det kjølig i hele landet.

– De neste dagene blir det knapt 10 grader, kanskje litt høyere på Sørlandet. Men det blir ikke mye shortsvær fremover, sier Krogsæter.

Regn og skiftende vær

Ifølge meteorologen ligger det et lavtrykk over Norskehavet og Skandinavia som gjør at været blir veldig skiftende, og det kan være lurt å ha en paraply lett tilgjengelig.

– Vestlandet i dag ser ganske fint ut, men i morgen, onsdag og torsdag blir det regnbyger. Det samme gjelder Trøndelag og Møre og Romsdal.

Også i Nord-Norge blir været skiftende.

– I morgen og tirsdag blir det best i ytre strøk av Troms og Finnmark, med mulighet for noe sol. Men i indre strøm av Finnmarksvidda og Troms får regnbyger på tirsdag, forklarer Krogsæter.

Et lavtrykk utvikler seg over Sverige og Finnland onsdag som vil påvirke været i Nord, og gi regn særlig i indre strøk.

– Torsdag kommer lavtrykket over Troms og Finnmark som vil føre til regn og kuling i kyststrøkene.

Best i Sør-Norge

På Østlandet blir det generelt skiftende vær hele uken, med regnbyger både i idag og tirsdag.

– På onsdag ser det ut til at det blir oppholdsvær på Østlandet, men torsdag blir det ny omgang med regnbyger. Fredag blir det opphold igjen, sier Krogsæter.

Sørlandet derimot får det fineste været de neste dagene.

– Sørlandet får sol både i dag, tirsdag, onsdag, men nordvestlig kuling på kysten. Torsdag ser det ut til at det kommer regn og regnbyger også på Sørlandet.

Snø i fjellet

Både på Vestlandet og i Nord-Norge synker temperaturene såpass at meteorologen varsler snøbyger.

– Selvom det snart er juni så kan det komme snø i fjellet. På Vestlandet blir det såpass kjølig at du skal bare 6-8 hundre meter over havet før du får snøbyger. Det kan faktisk hende det blir snø på høyfjellsovergangene i midten av uka, så folk må følge med og sjekket været før de kjører over fjellet, sier Krogsæter.

I Bodø og Nordland er det også varslet snø i høyden de nærmeste dagene.

– Tirsdag ligger et nedbørsområde over Bodø og Nordland og med kjølige temperaturer er det muligheter for snø over 400 meter over havet. Så snøen kan krype seg langt nedover fjellsidene.