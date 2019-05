Høyesterett begynner behandlingen av ankesaken mandag.

Saksøkerne mener skatten er ulovlig. De tapte saken i Oslo tingrett i 2016, men fikk delvis medhold i lagmannsretten i oktober 2018.

Retten mente da at kommunen ikke hadde overholdt den lovbestemte fristen for utskriving av eiendomsskatt. Om dette blir utfallet i Høyesterett må kommunen tilbakebetale eiendomsskatt for 2016.

– Det er to hovedspørsmål i denne forhandlingen. Det ene er om Oslo kommune har anledning til å innføre en modell hvor få av innbyggerne i Oslo kommune blir pålagt eiendomsskatt, mens det store flertallet får unntak, sier generalsekretær i Huseiernes landsforbund, Morten Meyer, til TV 2.

Huseierne var en inne som part i saken i tingretten, men organisasjonen valgte å trekke seg før den kom opp i lagmannsretten.

Kan legge føringer for hele landet

Meyer sier at saksøkerne mener det er urettferdig at et fåtall av innbyggerne skal lastes med eiendomsskatten, og at søksmålet ikke bare er for de 3400 som er listet som saksøkere, men for omlag 50-60.000 huseiere som betaler eiendomsskatt.

– Oslo kommune har innført en modell som er helt annerledes enn andre kommuner i landet. Cirka hundre kommuner har bunnfradrag på skatten. Det gjennomsnittlige bunnfradraget er på omlag 300.000 kroner. I Oslo er det innført et bunnfradrag på fire millioner kroner, noe som har ført til at eiendommen må ha en verdi på rett i overkant av fem millioner kroner for i det hele tatt å få eiendomsskatt, sier Meyer.

Avgjørelsen i Høyesterett kan dermed få konsekvenser for hva slags modell andre kommuner i landet innfører for eiendomsskatt.

– Om Oslo kommune vinner kan det naturligvis være mulig for andre kommuner å innføre en lignende eiendomsskatt, sier generalsekretæren.

Det andre spørsmålet i søksmålet er hvorvidt Oslo kommune innfridde kravene til varsling i tråd med eiendomsskatteloven.

Det var dette punktet lagmannsretten ga saksøkerne medhold på under den første ankesaken.

– Saksøkerne mener kommunen ikke har fulgt fristene. Eiendomsskattene skulle vært utskrevet 1. mars men ble utskrevet 30. juni, opplyser Meyer.

Om saksøkerne får medhold på dette punktet vil det innebære at kommunene vil måtte tilbakebetale eiendomsskatt for 2016.

Milliardærer og lokalpolitikere

Flere av Norges aller rikeste befinner seg blant saksøkerne.

Blant annet inneholder listen investor og storaksjonær Øystein Stray Spetalen, og styreleder og største eier i Orkla Stein Erik Hagen.

På lista er også flere politikere fra Høyre i Oslo, som har saksøkt sin egen kommune, blant dem bystyrerepresentantene Hermann Alexander Kopp og Per Trygve Hoff.

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå hadde 370 av landets 422 kommuner ved utgangen av 2018 en eller annen form for eiendomsskatt. I 260 av dem gjaldt skatten i hele kommunen, skriver NTB.

I Oslo vil dagens Ap-ledede byråd beholde eiendomsskatten, mens opposisjonen ledet an av Høyre ønsker å fjerne den. På meningsmålingene i forkant av høstens kommunevalg ligger Høyre foreløpig an til å bli største parti, men dagens byråd ligger likevel an til å beholde makten. På noen målinger trenger de støtte fra Rødt for å få til dette.