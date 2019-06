Klopp er stjernemanageren Pochettino sliter mest med å slå

Se Champions League-finalen Tottenham-Liverpool på TV 2 og TV 2 Sumo lørdag fra 19.10!

Madrid (TV 2:)

Lørdag er det duket for helengelsk Champions League-finale når Liverpool og Tottenham barker sammen i Madrid.

På trenerbenken er det imidlertid internasjonal karisma i duellen mellom tyske Jürgen Klopp og argentinske Mauricio Pochettino.

Begge er sultne på titler, og spesielt Spurs-manageren har fått høre det av sine kritikere fordi han har til gode å vinne et eneste trofé i sin managerkarriere.

Og 47-åringen blir neppe mindre sulten når han vet at nettopp Klopp står på motsatt halvdel. Liverpool-sjefen er nemlig den eneste av managerne Pochettino har møtt sju eller flere ganger som han kun har tatt innersvingen på ved én anledning.

4-1-seieren på Wembley i oktober 2017 er den eneste av ni kamper dem imellom som Tottenham-sjefen har kommet seirende ut av, og i den nylig avsluttede sesongen vant Liverpool begge oppgjørene 2-1.

– Liverpool er sammen med Manchester City det beste laget i England. For ett år siden var de i finalen. De fortjener skryt. Jürgen Klopp er en fantastisk manager og de har utrolige spillere i en stor klubb med mye historie. Men vi vil nyte det og prøve å vinne. Vi vil skrive historie, og vi vet hva vi trenger å gjøre, sa Pochettino på fredagens pressekonferanse på Wanda Metropolitano i Madrid.

Under ett poeng i snitt - har bedre poengfangst mot flere store navn

Pochettinos gjennomsnittlige poengfangst mot Klopp er på 0,78, med statistikken 1-4-4 på de ni kampene de har møtt hverandre. Til sammenligning har han 0,81 på 16 møter med José Mourinho, 1,27 på elleve møter med Arsène Wenger og 1,10 på ti møter med Unai Emery. Av de profilerte managerne argentineren har møtt hyppigst har han kun et lavere poengsnitt mot Pep Guardiola (0,76), men det er fordelt på 17 kamper, og den nåværende Spurs-sjefen har også vunnet tre av dem.

Fellesnevnerne for de øvrige managerne i dette bildet er imidlertid at de også har tatt godt for seg på troféfronten, mens Klopp hjemsøkes av at han har tapt sine seks foregående finaler som manager. Akkurat det elementet ville ikke Pochettino være med på at gjør lørdagens duellant til en ulykkesfugl.