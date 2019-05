Av og til er det ikke nok med BMW X5, Mercedes GLE eller Audi Q7. Ja, av og til er faktisk ikke Porsche Cayenne eller Range Rover Sport godt nok, heller. Hva gjør man egentlig da?

Jo, til alle dere som akkurat nå sitter og grunner på denne helt sikkert vanskelige problemstillingen: Vi har et forslag! Du kan for eksempel kjøpe deg en Bentley Bentayga.

Da den ble lansert, var dette verdens dyreste og raskeste SUV. Takket være en W12-motor som yter over 600 hk, klarer den 301 km/t.

Den gangen endte du opp med å betale rundt fire millioner kroner for en Bentayga.

Men nå har det kommet en ny modell – nemlig Bentayga V8. Som navnet avslører: Her er det en ny og mindre motor – med lavere utslipp.

Sånt gjør underverker med avgiftene i Norge. Startprisen er nå langt mer overkommelige 2,7 millioner kroner! Det er jo bare småpenger?

Her er den i Norge – verdens mest eksklusive SUV

550 hk

Hva får du til den prisen? Jo, V8-motoren er på 550 hk, som burde holde for de fleste. Den gjør 0-100 km/t på 4,5 sekunder – og har en komfort som overgår det meste.

Bilen er romslig både i bakseter og bagasjerom – og du får britisk luksus på sitt beste i interiøret.

Det utvendige designet er kanskje ikke etter alles smak, men det skiller seg helt klart ut fra mengden.

Tre nordmenn har kjøpt luksus-SUVen – usett

Selv om V8-modellen er billigst akkurat nå, kommer det snart en ladbar hybrid som senker innstegsprisen ytterligere.

Skreddersøm

Bentley lar deg også spekke opp bilen akkurat slik du selv ønsker, nærmest uten begrensninger, så lenge du har penger til å betale for det.

Du kan for eksempel bestille et eget Bentley picknic-sett, som inkluderer flotte krystallglass, sølvbestikk, myke tepper og flotte oppbevaringskofferter, om det står på ønskelista di.

Liker du å fiske, kan du fleske til å kjøpe "Bentley Fly Fishing by Mulliner", fluefiske-sett. Vi har ikke plass til å skrive om alt det inneholder - men klikk her for å lese mer. Koster lusne 900.000 kroner, så dette er ikke noe å lure på.

Siden du sparer så mye på å velge V8- i stedet for W12-motor, så trenger jo ikke slike småsummer å spille noen rolle?

Konseptbilen skapte furore da den ble vist

40 biler i året

Norge fikk for øvrig nylig sin første offisielle importør av Bentley tidligere i vår. Forhandleren på Billingstad er åpnet, og man har en ambisjon om å selge rundt 40 biler i året.

En stor andel av disse skal være Bentayga. V8-modellen er først ut – og er tilgjengelig allerede.

Men det som blir volummodellen (og her bruker vi denne betegnelsen i ordets videste forstand) blir den ladbare utgaven – Bentley Bentayga Hybrid. Den skal rundt 20-25 nordmenn kjøpe hvert år.

Dette ekstrautstyret koster nesten én million kroner!

Norge først i verden

Her er prisene ventet å ligge på rundt 2,4 millioner kroner. Altså ytterligere 300.000 kroner under V8-modellen.

Hybriden er dessuten ikke langt unna, heller. Den kommer til Norge rundt august/ september. Norske kunder blir da de aller første i verden, som får sin Bentayga Hybrid.

Den får en rekkevidde på rundt 50 kilometer, og småfrekke 450 hk. Det meste tilsier et helt greit overskudd av krefter her også!

Dette er et sjeldent syn i Norge

I videoklippet under kan du se mer av Bentley Bentayga – og høre mer om hva som gjør denne bilen så spesiell: