Fotballryktene: – Manchester United trekker seg fra De Ligt-kampen

Matthijs de Ligt skal ifølge ESPN ta en avgjørelse om fremtiden etter Nations League-kampene i neste uke. Ajax-forsvareren har tidligere sagt at han liker Premier League. Barcelona og Manchester United er blant klubbene som er koblet til nederlenderen, men ifølge Sky Sports har Manchester United gitt opp kampen om å lokke De Ligt til klubben. Personer i Old Trafford-hierarkiet tror De Ligt har bestemt seg for Barcelona.

PSG-trener Thomas Tuchel kan ikke garantere at Neymar og Kylian Mbappé er i klubben etter sommeren, men han ønsker begge med videre, skriver Sky Sports.

Manchester City har kastet seg inn i kampen om Monacos midtbanespiller Youri Tielemans, som imponerte stort på lån i Leicester denne sesongen. 22-åringen vil koste rundt 440 millioner kroner, skriver The Sun.

Zinedine Zidane ønsker å beholde Sergio Ramos i klubben. Selv er Ramos skeptisk til å fortsette karrieren i Madrid, skriver Marca. Midtstopperen, som for øyeblikket ferierer i USA, skal møte klubbpresident Florentino Perez når han kommer hjem. For noen dager siden skrev AS at Liverpool, Manchester United og klubber i Kina var interesserte i Ramos. Seinere har kilder i Liverpool benektet dette. Selv ikke om Ramos kommer gratis vil Liverpool slå til. Det spørs om ikke Ramos bruker interessen til å presse opp lønnen i det som kan bli hans siste store kontrakt.

Arsenal vil prøve seg på Barcelona-forsvareren Samuel Umtiti, men klubben har kun råd til Umtiti dersom det blir finaleseier mot Chelsea i Europaligaen, skriver Mirror.

Stoke har fortalt Saido Berahino at de har kansellert kontrakten hans etter at han ble dømt for fyllekjøring tidligere denne måneden. Det skriver Daily Mail.

Tottenham har fått beskjed om å hoste opp drøyt 220 millioner kroner for Leeds-vingen Jack Clarke. Det skriver Mirror. 18-åringen startet kun fire kamper for Leeds denne sesongen, men gjorde seg bemerket med en rekke gode innhopp. Han ble kåret til årets unge spiller i Leeds. Tottenham er også interesserte i Aston Villas Jack Grealish, men han blir nok vesentlig dyrere enn Clarke.

Manchester Uniteds argentinske forsvarsspiller Marcos Rojo forteller at han er med i fremtidsplanene til Ole Gunnar Solskjær. Det skriver Express.