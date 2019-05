1. mai var siste frist for alle de som har piggdekk på bilen: Etter den datoen er det sommerdekk som gjelder, over hele landet vårt.

Men for piggfrie vinterdekk er det ingen bestemt frist. Her er det opp til hver enkelt bileier å bestemme når man vil bytte – eller ikke bytte.

Det siste gjelder mange av oss. En tidligere undersøkelse gjennomført av Infact på vegne av Dekkmann viser at hver femte nordmann har kjørt en hel sommer med piggfrie vinterdekk. Dessuten at veldig mange ikke vet hvor farlig det det kan være å kjøre med piggfrie vinterdekk på sommeren.

–Skulle vært forbudt

Nå advarer dekk-giganten mot dette:

– Det skulle definitivt vært forbudt, sier dekkekspert Torleiv Dalen Haukenes hos Dekkmann.

I samme undersøkelse ble bilistene også spurt om hvor mye lenger de tror bremselengden blir med piggfrie vinterdekk på vått føre, i sommertemperaturer.

Svært mange kjører hele sommeren på vinteredekk. Det er absolutt ikke smart. Foto: Scanpix.

Nesten dobbelt så lang bremselengde

Akkurat det sjekket Continental Norge på Vålerbanen for to år siden. Svaret er at bremselengden ble 84 prosent lenger fra 110 til 0 km/t med piggfrie vinterdekk, sammenliknet med sommerdekk på våt asfalt. Med vinterdekkene var bremselengden altså nesten dobbelt så lang.

Nordmenn flest tror derimot at bremselengden kun blir ca. 25 prosent lenger. Hele 34,1 prosent av de spurte tror dette, mens 5,7 prosent tror bremselengden blir 10 prosent lenger og 24,5 tror bremselengden blir 50 prosent lenger. Bare 17,1 prosent tror bremselengden blir dobbelt så lang.

– Dette viser at nordmenn flest ikke forstår risikoen med å kjøre med piggfrie vinterdekk på sommeren. Og det er vel derfor det er så mange som gjør det også. Piggfrie vinterdekk har en gummiblanding og dekkmønster som er spesiallaget for kalde temperaturer, snø og is. De er ikke laget for varme temperaturer, og burde vært forbudt å kjøre med på sommeren – i hvert fall i måneder som juni, juli og august, sier Dalen Haukenes, i en pressemelding.

Å skifte dekk er ikke akkurat det morsomste man gjør. Men å droppe det kan få farlige konsekvenser. Foto: Scanpix

Slites raskere

– Alle i vår bransje vet at det er farlig med piggfrie vinterdekk på sommeren, men alle har også godt av en påminnelse om hvor farlig det er, og ikke minst hvor mange som kjører hele sommeren med piggfrie vinterdekk. At folk i tillegg tror det er langt mindre farlig enn hva det er, gjør situasjonen enda verre, avslutter Haukenes.

Det hører også med til saken her at vinterdekkene slites betydelig raskere enn sommerdekk når det er varmt i været. Å droppe dekkskift er dermed heller ikke smart økonomisk sett.

