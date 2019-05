Eller skulle bare gå seg en liten tur i Maui-reservatet på Hawaii 8. mai, og gikk derfor av gårde uten telefon og lommebok, ifølge NBC.

Da kjæresten Benjamin Konkol våknet dagen etter, uten at kjæresten hadde kommet hjem ringte han politiet.

– Jeg fikk fullstendig panikk, sier Konkol til NBC.

På en pressekonferanse lørdag fortalte Ellers mor at hun bare skulle gå seg en liten tur, men mistet oversikten over hvor hun var etter å ha tatt en hvilepause.

– Da hun reiste seg var hun desorientert, og fulgte magefølelsen for å komme tilbake til bilen, og gikk i feil retning, fortalte moren.

Eller selv hørte redningshelikopterne i dagesvis, men ingen kom nære nok til at hun fikk gitt tegn til at hun var der. Fredag ble hun endelig oppdaget.

Skadet seg

Til The New York Times forteller Eller at hun skadet foten da hun falt om lag seks meter fra en klippe. Senere mistet hun skoen sin i en elv. Til slutt endte hun med å måtte krabbe rundt i skogen.

En venn av Ellers forteller til KHNL at nøkkelen til Ellers overlevelse var at hun hadde tilgang på vann, gjennom et fossefall.

Dr. Zora Bulatovic ved Maui Memorial Medical Center der Eller har vært innlagt, fortalte mediene lørdag at en person i Ellers situasjon vanligvis vil være dehydrert, men at Eller var ressursfull.

– Hun klarte å holde seg hydrert med elvevannet, og hun spiste frukt fra trærne.

– Jeg valgte å leve

NBC skriver at Eller var på gråten da hun lørdag snakket til pressen.

– De siste 17 dagene har vært de tøffeste i mitt liv, og det har vært en viktig spirituell reise jeg har blitt ledet på, sier Eller, som er yogainstruktør, i en Facebook-video.

– Det var øyeblikk med total angst og fortapelse og ønske om å gi opp, og det handlet om liv og død – jeg måtte velge.

– Jeg valgte livet.