Det melder Fox News.

De skriver at den tidligere Suits-skuespilleren, som støttet Hillary Clinton under den amerikanske valgkampen, fortsatt er i svangerskapspermisjon etter at hun og prins Harry fikk sitt første barn tidligere denne måneden.

Men det er grunn til å tro at den tidligere skuespilleren ikke var veldig lysten på å møte presidenten uansett.

– Han er en kvinnehater, og han snakker høyt om det. Jeg stemmer Hillary Clinton, ikke fordi hun er kvinne, men fordi Trump har gjort det enkelt da man ikke vil ha en slik verden han maler.

Prins Harry skal delta på lunsjen, sammen med faren prins Charles og konen Camilla. Prins William og Kate dukker også opp på lunsjen, sammen med andre kjente briter.

Presidentparet vill spise med dronningen, etterfulgt av en omvisning på Westminster Abbey og et besøk til «the Grave of the Unknown Warrior» med prins Andrew.

Det ryktes at møtet kan bli ukomfortabelt for prins Harry, da Trump skal ha forsøkt seg på moren Diana før hun døde.

Et vitne forteller til the Express at Diana skal ha følt at Trump stalket henne.

Trump skal også møte avtroppende statsminister Theresa May under statsbesøket.