Men allerede rundt midnatt gikk valgets tapere, konservative og sosialdemokrater, på talerstolen, og sa det var uaktuelt å inngå politiske kompromisser med noen som ikke respekterer EUs grunnleggende verdier.



– Et budskap er krystallklart. Vi vil ikke samarbeide med dem som ikke tror på Europa, med dem som ønsker å ødelegge Europa, sa Manfred Weber, toppkandidaten til den konservative gruppen i EU-parlamentet.

Matteo Salvini, som er toppkandidat for sin egen høyrepopulistiske gruppe i EU-parlamentet, så i natt ut til å få rundt 67 mandater.

Det britiske Brexit-partiet tilhører idag en annen gruppe i parlamentet. Partiet gjorde et brakvalg og fikk 31,5 prosent. Det samme gjør Ungarns Victor Orbans parti, Fidesz med 56 prosents oppslutning.

Salvini kvitterte ut resultatet på hjemmebane med et bilde på Twitter, hvor det stod: «Fremste parti i Italia. Takk!»

Ønsker norsk hjelp

Sammen med blant annet franske Marine Le Pen vil Salvini trekke EU-parlamentet til høyre. Le Pen vant valget i Frankrike og slo president Emmanuel Macrons parti. Hun gikk raskt ut etter valgseieren og ville ha en kraftfull allianse av ytre høyre partier.

Det er Salvini, Italias sterke mann, som har tatt på seg oppgaven med å samle høyrepopulistene. Da TV 2 traff ham i valgkampen fortalte han at han ønsket å trekke EU langt til høyre i blant annet innvandringspolitikken.

– Jeg vil prioritere å skaffe jobber, bedre sikkerheten og innføre strengere grensekontroll. Og retten til at alle stater kan ta egne avgjørelser, sier Salvini til TV2. Han ønsker at Norge skal støtte Italia i kampen mot illegal innvandring og foreslår at Norge bare skulle handle med stater som har den riktige innvandringspolitikken, underforstått en streng innvandringspolitikk. Han kalles Europas Donald Trump og har ingenting imot det.

– Jeg er absolutt interessert i Donald Trumps skatte- og handelspolitikk og politikken som gjelder nasjonal sikkerhet. Det virker overdrevet å sammenlikne oss, men jeg har overhodet ikke noe imot det, sier Salvini.

Han har drevet en regelrett selfie-kampanje før valget, hvor han etter en kort valgtale har organisert køer hvor velgerne kan ta selfie med ham. I timesvis har han smilt for at folk skal like og dele.

Høyrepopulisten og nasjonalisten har nærmere seks millioner følgere på sosiale medier, og i motsetning til Trump som bruker Twitter aktivt, så foretrekker Salvini Instagram, sier han. Han har stengt italienske havner for flyktningskip og vil kaste ut en halv million illegale flyktninger. Han advarer mot at Europa kan ende opp med å bli et islamistisk kalifat.

– Det finnes europeiske byer som Manchester, Malmø, Rotterdam, Marseille, Køln og Brussel, ja London også, hvor sharialover er innført. Vi må stoppe dette, ellers risikerer vi at det er for sent, sier han, før han haster videre til neste valgmøte og nye selfier.